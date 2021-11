Suivez le karma des Astros de Houston et comment la malédiction du vol de panneaux commence courrier électronique illégal, après les Séries mondiales de la Ligue majeure de baseball 2021.

Épreuves mondiales

Depuis le scandale de la du vol de signes Le courrier électronique illégal des Astros lors de la saison MLB 2017 en 2019, lorsque les Astros ont perdu la Classique d’automne de cette année-là contre les Nationals, a remis en question ce que Houston avait fait quatre ans plus tôt.

Depuis lors, les Astros ont disputé deux World Series et ne les ont pas remportés. En 2018 et 2020, ils sont restés dans l’American League Championship Series, certains pensent et disent que c’est à cause de 2017.

Karma

Il semble suivre Houston.

Malédiction

On parle déjà de la malédiction des Astros par signe de vol Courrier électronique illégal, nous verrons si cela ressemble à celui des Cubs de Chicago ou des Red Sox de Boston ou d’autres similaires.