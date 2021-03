Suivez la 28e journée de LaLiga en direct

Ce vendredi a commencé le jour 28 de La Ligue, le premier de l’année avec toutes les équipes déjà jumelées dans les matchs joués après la célébration de Séville – Elche mercredi dernier avec une victoire des hommes de Lopetegui.

Le Betis et Levante ont ouvert la journée vendredi avec la victoire des Verdiblancos lors d’un week-end au cours duquel le troisième, le Real Madrid, voyager sans Sergio Ramos à Vigo pour affronter Celta.

Le second, le Barça, affrontera la Real Sociedad dimanche à Anoeta dans le but de continuer à couper des points au leader, le Athlète de Madrid, qui reçoit Alavés dimanche à 18h30.

Betis 2 – 0 Relance

Les buts de Fekir et Juanmi ont donné les trois points de Pellegrini lors de la visite de Levante à Villamarín. Le Betis était un coup de vent contre l’équipe Granota et était sur le point de signer un résultat plus volumineux.

Cette victoire place le Betis aux portes des positions européennes, à égalité avec la Real Sociedad, qui marque les positions en Ligue Europa et qui reçoit ce dimanche le Barça à Anoeta.