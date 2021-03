Suivez la conférence de presse de Luis Enrique et Sergio Canales

30/03/2021

Activé à 18:58 CEST

Luis Enrique Martínez, entraîneur espagnol et milieu de terrain Sergio Canales apparaissent ce mardi lors d’une conférence de presse en avant-première du match que La Roja jouera demain au stade de La Cartuja contre le Kosovo, correspondant à la troisième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde au Qatar.

L’équipe espagnole affronte le match obligée d’ajouter les trois points après sa chute lors du premier match contre la Grèce. Le deuxième match contre la Géorgie, qui a été résolu dans la remise grâce à un but de Dani Olmo, a également laissé des doutes sur le moment de forme de l’équipe espagnole.

L’Espagne achèvera la dernière séance d’entraînement sur la pelouse de la Cartuja à partir de 19h30.

25 ou 26 joueurs du Championnat d’Europe: « Chaque situation a des choses positives et négatives. J’ai discuté avec Vialli de cette possibilité. Je ne veux pas trop en dire. Nous accepterons ce que l’UEFA dit. »

Jordi Alba: « Il est dans la même veine que je l’ai vu au Barça, très décisif en phase offensive et attentif en défense. Satisfait de le voir dans l’une de ses meilleures versions. J’espère qu’il continuera ainsi. »

Sergio Ramos: « Je ne sais pas si nous le verrons encore quelques années en Ligue. Son discours était très beau et émouvant. Son discours est toujours positif. L’avenir que Dieu le dira. »

Préoccupation: « La tension du jeu déforme la réalité. C’est pourquoi il est si difficile de porter un jugement sans l’avoir vu. On voit peu où on est. Après avoir regardé le jeu ma réflexion est plus positive. C’est ainsi que j’ai communiqué aux joueurs. La première mi-temps n’a pas été mauvaise, même si nous avons péché de ne pas aller plus loin. Dans la seconde, l’attrition nous a donné plus d’occasions et nous avons pris le match équitablement. «

Sergio Ramos: « Quoi qu’il arrive, il y aura toujours des spéculations. Il est en bon état et disponible, et demain je communiquerai la décision de jouer ou non. »

Gerard Moreno: « Une fois que nous avons fait les tests et qu’il n’y a pas eu de blessure, il n’y avait aucune raison de l’annuler, mais nous avons décidé de ne pas prendre de risques tant que le joueur n’a pas de gêne nul. Hier, il s’est parfaitement entraîné et nous verrons comment il s’entraîne. aujourd’hui. Si ça va, la chose logique est que ce soit sur la liste. «

Kosovo: « J’attends un peu un rival comme lors des matchs précédents. C’est une équipe différente, parce qu’ils sont audacieux et courageux, ils essaient de jouer et de venir par derrière. Je les aime, ils osent prendre des risques. Ils vont pour nous compliquer la vie. Ils ont des joueurs avec des conditions et je m’attends à un adversaire difficile, c’est ainsi que je l’ai transmis à mes joueurs « .

Luis Enrique est déjà dans la salle de presse.

La conférence de presse est prévue pour 18h45.

