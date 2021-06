Suivez la conférence de presse de Pedri en direct

15/06/2021

Les débuts de l’Espagne dans cet Euro 2020 signifiaient aussi les débuts du jeune joueur du Barça Pedro dans un tournoi de ces caractéristiques.

Après sa bonne saison en tant que joueur du Barça, Luis Enrique a fait confiance au natif de Tenerife dès le début du match, devenant ainsi le plus jeune débutant espagnol dans l’histoire du Championnat d’Europe, et a tenu le relais de l’équipe espagnole contre la Suède pendant 90 minutes.

Aujourd’hui, mardi, le footballeur donne une conférence de presse à la concentration de l’équipe nationale à Séville, et on le suit en direct sur SPORT.

La brève conférence de presse de Pedri se termine. L’Espagne affronte la Pologne samedi à 21h00. Une Pologne qui a perdu contre la Slovaquie et qui arrivera en grand besoin de points, avec Lewandowski comme grande référence en attaque.

Favoris?

“Nous sommes l’Espagne et nous avons l’exigence de gagner. Nous sommes les grands favoris et nous devons continuer à faire le travail que nous avons fait. Les buts viendront sûrement et nous ajouterons les trois points.”

message de remerciement

“Messi ne m’a pas encore écrit. Il est aussi avec l’équipe nationale et j’ai vu son but et je suis très heureux pour lui. Les messages qui génèrent le plus d’affection pour moi sont ceux de ma famille

Le prochain match

Je m’entends très bien avec tout le monde. Je connaissais Ferran avant et nous avons toujours essayé d’être ensemble. Nous avons un très bon groupe et si nous jouons la même chose avec la Pologne, les chances vont se présenter. Morata sait y faire face et je suis convaincu que le prochain match va entrer.

Le match

“Je n’imaginais pas être ici il y a un an. C’est un rêve d’enfant d’être ici et remercier tous les entraîneurs qui m’ont accordé leur confiance.

C’est un match que nous avons dominé du début à la fin. Nous avons eu des opportunités, eux aussi, mais si nous continuons à avoir des opportunités, le but viendra et tout ira mieux. »

Morata

« Morata est fort dans la tête. Il nous aide beaucoup. Il est sûr que les buts viennent tout seul. C’est bien mieux de jouer quand les gens vous applaudissent que de vous siffler. Je préfère rester avec les applaudissements des gens qui nous ont applaudis au.”

L’herbe

“Ce n’est pas une excuse pour le tirage au sort mais il est vrai que le gazon n’était pas dans les meilleures conditions. Nous espérons que la prochaine fois ce sera mieux et que nous pourrons jouer notre meilleur football.”

Pedri : “Je suis fier d’être le plus jeune à faire ses débuts dans un championnat d’Europe en Espagne. Je tiens à remercier tous les entraîneurs qui m’ont fait confiance. Pepe Mel, Koeman et Luis Enrique”

La conférence de presse commence

Pedro et dix autres. Aujourd’hui, nous avons examiné que contre la Suède, le joueur de Ténérife a tiré l’Espagne dans la dernière ligne droite. Il a assumé ses responsabilités et a une nouvelle fois montré sa personnalité et sa maturité, avec et sans ballon.

Le milieu de terrain a réussi 97 des 104 passes qu’il a tentées, bien que la chose la plus importante soit que, sur ces 97, jusqu’à 82 étaient dans le champ rival. c’est-à-dire 85 %

Bonjour et bienvenue à la conférence de presse de Pedri, nous commençons dans une dizaine de minutes !

