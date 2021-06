Suivez la dernière heure de l’état Eriksen

in

06/12/2021

Le à 22:45 CEST

Christian Eriksen s’est effondré lors du match Danemark-Finlande dans le groupe B. Le joueur de l’Inter est tombé sur la pelouse du Parken Stadium et a été soigné pendant plus de 20 minutes éternelles. Il a été transporté à l’hôpital. Des moments de tension maximale ont été vécus à Copenhague avec les compagnons coulés et faisant un cercle pour empêcher les caméras de capturer ces images d’horreur.

Les réactions des fans, qui l’ont vécu « in situ » et sans filtres, les footballeurs finlandais désengagés. Personne ne choisit quand ces choses se produisent, mais le fait que ce soit le deuxième jour de compétition d’une Coupe d’Europe a été un coup dur. Heureusement, et croisons les doigts, il semble que l’évolution d’Eriksen soit bonne.

Nous vous informons minute par minute des informations qui se présentent sur son état de santé.

Attention aux propos de l’entraîneur danois, qui changent radicalement la version proposée jusqu’à présent sur les joueurs qui ont décidé de jouer : « L’UEFA nous a donné 2 options pour jouer le match contre la Finlande. Ou faites-le aujourd’hui ou demain à 12h00. . Vous ne pouvez pas jouer au football avec ces sentiments et ce qui s’est passé. C’était incroyable qu’ils soient sortis en seconde période. “

Un bon détail que Danemark-Finlande nous laisse. Le MVP du match a été pour Christian Eriksen. Ni pour le buteur finlandais ni pour un autre. Nous nous souviendrons toujours de cette journée. Dans lequel il a agi rapidement et une tragédie a été évitée.

Message de Pau Gasol en soutien à Eriksen.

Mes pensées et mes prières sont avec Christian Eriksen. Se rétablir rapidement! 🇩🇰🙏🏼 – Pau Gasol (@paugasol) 12 juin 2021

Le Danemark a perdu à ses débuts, mais la meilleure victoire (on a touché du bois) est qu’Eriksen est stable, conscient et qu’il a pu demander à ses coéquipiers de jouer le match.

Grand détail de Lukaku. Après avoir marqué le premier pour la Belgique, il s’est adressé aux caméras et a déclaré : “Chris, je t’aime”. Ils sont coéquipiers à l’Inter.

Lukaku marque et se dirige directement vers les caméras pour dédier le but à Eriksen : « Chris, je t’aime & rdquor; Magnifique détail du joueur de l’Inter avec son coéquipier – Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 12 juin 2021

C’est la réaction du FC Barcelone après l’image choquante d’Eriksen.

Reste fort, Eriksen – FC Barcelone (@FCBarcelona) 12 juin 2021

But de la Finlande. Pohjanpalo marque le 0-1. La réaction des joueurs est de demander le calme et d’envoyer leurs réflexions à Eriksen. Ils ne font pas la fête. Énorme.

Joel Pohjanpalo a marqué le premier but de la Finlande lors d’un tournoi majeur mais s’est retenu sur la célébration. pic.twitter.com/krUIOSwlh3 – B/R Football (@brfootball) 12 juin 2021

C’est le message de l’Inter, le club d’Eriksen. Cela aura été des minutes et des moments très durs à Milan aussi…

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! 🙏🏻 – Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) 12 juin 2021

J’ajoute plus d’informations au dernier commentaire. Eriksen a eu un « Facetime » avec ses coéquipiers pour leur dire qu’il allait mieux et leur demander de reprendre le jeu. Quelle bonne nouvelle !

“ZDF Sportstudio” dit qu’Eriksen lui-même, consciemment, a demandé à ses coéquipiers de continuer à jouer.

Le diffuseur allemand @sportstudio rapporte qu’Eriksen a demandé aux joueurs de continuer. – Raphael Honigstein💙 (@honigstein) 12 juin 2021

Une autre des grandes images de ce qui s’est passé. L’exécution impeccable et très rapide de l’assistance médicale.

Image de l'assistance médicale partant à Copenhague

| Twitter

Une image avec une énorme charge sentimentale. Kjaer et Schmeichel, les deux poids lourds du Danemark, consolent la femme d’Eriksen. Espérons que l’évolution reste aussi positive qu’elle nous arrive…

Pas besoins de mots. @ simonkjaer1989 ❤️🇩🇰 pic.twitter.com/umlL1LExvr – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 12 juin 2021

Les deux équipes sont de retour sur la pelouse du Parken Stadium de Copenhague. Les joueurs finlandais applaudissent l’entrée de leurs rivaux. Belle image.

Les joueurs sont de retour sur le terrain, l’équipe de Finlande applaudissant l’équipe du Danemark sur le terrain 👏 pic.twitter.com/5KIGpL0ZNy – B/R Football (@brfootball) 12 juin 2021

Comme on peut le lire sur les réseaux sociaux, c’est son partenaire Simon Kjaer qui a déclenché la manœuvre de réanimation alors que les passes décisives arrivaient. Schmeichel s’est occupé de la femme de Christian, affolée sur la pelouse pendant que son mari était soigné. Petits héros de toute cette ‘merde’, excusez-moi…

