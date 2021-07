Suivez la présentation, en streaming

Xiaomi dévoile en direct la version internationale de son terminal haut de gamme

Vidéo

02/08/2021 12:41Mis à jour au 03/29/2021 17:39

Ce lundi est marqué à l’agenda des passionnés de technologie par le lancement international de la nouvelle Xiaomi Mi 11. La firme de technologie chinoise dévoile en direct (à partir de 13h00 en Espagne (12 aux Canaries)) son nouveau gadget dans un streaming international. Ils y dévoileront la disponibilité, le prix en euros et toutes les caractéristiques du smartphone avec lequel il rivalise dans la gamme haut de gamme des téléphones mobiles.

Le 28 décembre, il était déjà présenté en Chine, où le Xiaomi Mi 11 coûte environ 500 euros à changer, bien qu’un prix un peu plus élevé soit prévisible dans sa version mondiale. Ensuite, il a été possible de vérifier que le nouveau terminal dispose d’un écran AMOLED Courbe de 6,81 pouces avec résolution QHD + et compatibilité avec HDR10 +. Le processeur est le Muflier 888, 8 ou 12 Go de RAM et dans les deux modèles chinois, il a une capacité de stockage de 128 Go et 256 Go, respectivement.

ça peut t’intéresser

Afficher les commentaires

{“allowComment”: “autorisé”, “articleId”: “dacb51b0-6a00-11eb-8238-9db68bb9bdaa”, “url”: “https: / / www.mundodeportivo.com / elotromundo / tecnologia / 20210208 / 491942332467 /asi-es-el-nuevo-xiaomi-mi-11-sigue-la-presentacion-en-streaming.html “,” livefyre-url “:” dacb51b0-6a00-11eb-8238-9db68bb9bdaa “}

Chargement du contenu suivant…