Suivez l’actualité d’Alexa – The Financial Express

Le segment des haut-parleurs pour la maison intelligente, qui a été le bastion d’Amazon, a vu l’arrivée de plusieurs nouvelles entreprises technologiques ces derniers temps. L’année dernière, le géant chinois des smartphones Xiaomi a marqué son entrée avec Mi Smart Speaker, et Sony Inde a lancé deux nouveaux haut-parleurs intelligents, SRS-RA3000 et SRS-XB12. Realme prévoit également de se lancer prochainement dans ce segment.

Les haut-parleurs intelligents sont des appareils connectés qui, en plus du streaming audio, peuvent être commandés par la voix et peuvent relayer des commandes vers d’autres appareils intelligents. Ils sont essentiels dans l’exploitation d’une maison intelligente, et par conséquent, il y a un intérêt accru parmi les marques dans ce segment.

Selon un rapport récent de techARC, les expéditions de haut-parleurs intelligents en Inde ont franchi la barre du million l’année dernière. Le rapport indique que la catégorie devrait afficher une croissance annuelle de 35% au cours des deux ou trois prochaines années, à mesure que de plus en plus d’acteurs émergeront. Les appareils Echo d’Amazon, qui sont livrés avec l’assistant intelligent Alexa, détenaient la plus grande part – 79% – du marché en volume en 2020. Google Nest en détenait 11%, suivi de Xiaomi à 8% et d’Apple à 2%, révèle le rapport.

Sound check

La plupart des nouveaux entrants se concentrent sur un «meilleur son» comme argument de vente. Xiaomi affirme que son haut-parleur intelligent, livré avec un pilote audio de 63,5 mm, offre un «son haute fidélité». «La plupart des appareils actuels de ce marché sont axés sur l’intelligence et non sur la qualité du son», déclare Raghu Reddy, directeur commercial de Mi India. Reddy ajoute que puisque plus de 50% des consommateurs utilisent ces appareils pour écouter de la musique, la qualité sonore devient un aspect important.

Sony Inde mise également sur ses prouesses technologiques. «La première exigence pour un haut-parleur est un bon son», déclare Mani B, responsable produits, activité audio, Sony Inde. Les haut-parleurs intelligents de Mi offrent la prise en charge de Google Assistant, tandis que ceux de Sony sont alimentés à la fois par Amazon Alexa et Google Assistant.

Sony a proposé à ses produits un prix beaucoup plus élevé que celui de la concurrence: son haut-parleur intelligent SRS-RA3000 est au prix de 19 990 roupies, tandis que le haut-parleur intelligent Mi est au prix de 3999 roupies. Bien que Google et Amazon disposent également de haut-parleurs intelligents haut de gamme, d’un prix supérieur à 10000 roupies, leurs appareils compris entre 3000 et 5000 roupies – Amazon Echo Dot et Google Home Mini – se vendent le plus. Selon techARC, le prix de vente moyen des produits de ce segment en janvier-septembre 2020 était de Rs 5560.

Sur le front de la vente au détail, Xiaomi et Sony Inde exploitent à la fois hors ligne – pour des démonstrations de produits – ainsi que sur le commerce électronique. Sony Inde vend ses haut-parleurs intelligents dans 250 à 300 centres Sony et points de vente multimarques tels que Tata Croma et Vijay Sales dans les principales villes. Les canaux numériques, disent les experts, contribuent à la majorité des ventes, environ 90%, pour la catégorie.

Parler la langue

L’attrait des enceintes intelligentes reste limité aux métropoles. «Étant donné que cette catégorie est encore naissante, les marques doivent également faire des investissements importants pour sensibiliser les consommateurs à ce sujet», déclare Jaipal Singh, directeur de recherche associé, appareils clients, IDC Inde.

Pour favoriser l’adoption au-delà des principales villes, disent les experts, les appareils doivent avoir plus de cas d’utilisation, de contenu et de langues locaux. Une meilleure compréhension des langues indiennes serait particulièrement cruciale. Outre l’anglais, Amazon Alexa prend actuellement en charge l’hindi et le hinglish, tandis que Google Assistant prend en charge huit langues indiennes.

Faisal Kawoosa, fondateur et analyste en chef de techARC, affirme que les marques qui proposent l’assistance Google Assistant trouveraient difficile de gagner des parts de marché, car la société n’a pas encore investi dans la création de contenu pour l’Inde. Amazon Alexa, en revanche, a développé 30000 compétences spécifiquement pour les utilisateurs indiens.

