Suivez le Barça-Dinamo Bucarest en direct

14/10/2021

Le à 22:20 CEST

Cristina Moreno

Le Barça poursuit son mois d’octobre endiablé avec un nouveau rendez-vous, cette fois en Ligue des champions et face au Dinamo Bucarest en Xavi Pascual. Un duel compliqué qui intervient deux jours seulement après avoir battu Granollers en Liga ASOBAL et cinq jours après sa chute en finale du Super Globe.

Une rencontre qui signifiera les retrouvailles de Xavi Pascual avec les supporters du Barça après avoir quitté le club l’été dernier. Mais tu ne seras pas le seul aussi Alex Pascual et Cédric Sorhaindo Ils reviendront aux Palau, désormais dans les rangs de l’équipe roumaine. Une équipe qui offrira encore un dernier visage connu à la paroisse du Barça, celui de Edu gurbindo.

Beaucoup d’émotions sur le retour à la compétition européenne dans laquelle le Barça a perdu son dernier match avant la pause pour la Coupe du monde des clubs. L’entraîneur du Barça, Image de balise Carlos Ortega a la seule perte de Luka Cindric pour affronter ce match.

Pour notre part, c’est parti ! Nous espérons que vous l’avez apprécié. On revient jeudi prochain pour vous raconter tout ce qui se passe au Barça-PSG (20h45) lors de la cinquième journée de l’EHF Champions League. Très bonne nuit!

Dika Mem, avec 12 buts, est devenu le meilleur buteur du match, un véritable leader du Barça aujourd’hui. Derrière, avec sept, Aleix Gómez, le même que Ghionea, le meilleur buteur du Dinamo aujourd’hui.

Et pendant que retentit l’hymne du Barça, les ex-coéquipiers se saluent et Pascual reçoit un nouvel hommage des Palau. Dika Mem et Sorhaindo échangent leurs maillots et l’équipe du Dinamo accueille les 100 fans qui se sont rendus à Barcelone. Ambiance imbattable.

FINAAAAAL ! Victoire méritée pour le Barça, qui reste ainsi en tête du groupe et efface la défaite récoltée lors du dernier match contre Flensburg. Victoire aussi pour affronter le prochain match avec de bons sentiments, face à un PSG compliqué.

Et il ne pouvait pas en être autrement. Le dernier Dika Mem a été joué, cette fois à la barre transversale. Sur le point de le séparer du pouvoir.

36-31

Dika Mem refait surface qui était inactif depuis quelques minutes !

35-30

Exclusion Militaru. Le Barça profite du premier en supériorité. Un autre but pour Makuc, le sixième.

Passif du Barça. Chance pour le Dinamo de jouer. Racotea a grandi en lançant très, très haut.

34-30

Et encore un autre de Ghionea, qui, cette fois, surpasse Leo Maciel. A quatre Dinamo, qui ne baisse pas les bras.

34-29

Exclusion pour Richardson. Retournez aux sept mètres de Ghionea. Il n’échoue pas.

Paradón de Gonzalo ! Pascual désespère. Il a couru en lançant le compteur mais a trouvé le corps de Pérez de Vargas.

Temps mort. Ortega demande encore plus d’intensité, que ses joueurs tirent pour tous les ballons. Il ne veut pas que le niveau baisse d’un iota malgré l’avantage au tableau d’affichage.

34-28

Faute de Frade sur Sorhaindo. A sept mètres de Ghionea ça ne manque pas.

34-27

C’est l’heure de Makuc. Lancer par le centre, de haut en bas. Cinq buts déjà dans son compte individuel.

Superbe but de MandouH ! Ce que l’Egyptien vient de faire… Marquer sans même regarder la porte.

