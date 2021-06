Suivez le Barça en direct

16/06/2021

Act à 22:10 CEST

Deuxième « tour » entre le Barça et Palma dans ces demi-finales de la Ligue nationale de futsal. Après avoir gagné à domicile lors du premier match de la série au meilleur des trois, avec prolongations incluses, l’équipe de Xavi Pascual peut mettre fin à l’égalité avec une victoire à domicile. Un objectif qui servirait non seulement à accéder à leur huitième de finale de championnat, mais aussi à certifier la place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Pour ce duel, l’équipe récupère Daniel Oui Adolfo, absents à Son Moix au moment de purger un penalty pour le rouge direct qu’ils ont vu lors du dernier quart de finale. Également dans l’appel sera le gardien de but Miquel Feixas, s’est remis de son malaise après deux mois d’absence.

La réunion commence à 20h00 et nous vous en parlerons en direct sur Sport.es

Pour notre part, c’est tout. Nous reviendrons vous parler de la finale. Bonne soirée !

Pour l’instant, Viña Albali et Levante continuent de se battre pour leur place en finale avec un 1-1 lors du deuxième match après avoir remporté le premier match à domicile.

Double objectif atteint. Allez à la finale et à la place des Champions. Bon butin pour un Barça qui n’a pas commencé la saison régulière de la meilleure des manières mais qui a grandi petit à petit jusqu’à arriver ici. Palma n’a pas facilité la tâche, prenant l’avantage en première mi-temps et revenant et forçant la prolongation en seconde. Finalement, le but de Daniel en valait la peine. Huitième de finale de championnat pour le Barça.

FINAAAAAAAAAAL ! Il n’y aura pas de troisième match. Le Barça, en finale de la lutte des barrages pour le titre LNFS.

6-4 GOOOOOOOOOOOOOL. Didac a marqué. Sixième but de la saison. À quelle vitesse était le gardien de Barcelone qui a arrêté le tir de Palma, a vu le but vide et a visé.

Le Barça ne profite pas de son option. La passe de Dídac se perd dans les gradins. Elle est célébrée par Palma qui a encore une vie.

Faute de Higor dans le bloc ! Toutes les protestations de Palma. Il voit le Vadillo jaune puis le rouge qui a envahi la piste.

Palma prend son temps dans cette attaque. Finalement, Nunes l’a joué mais Dídac a mis le pied dedans. Il ne reste que 35 secondes.

Les nerfs surgissent dans ce dernier match. Beaucoup de tension et beaucoup de protestations. Le Barça voit un nouveau jaune, pour Daniel.

Tout le banc du Barça debout. Il voit le jaune Miquel Feixas pour protester.

Daniel a raté le duel à Son Moix pour avoir purgé une sanction mais aujourd’hui, il est apparu au moment clé. Pour marquer un but qui peut valoir une finale, et accessoirement, la place en Champions.

5-4 GOOOOOOOOOLLLLL ! Avec patience, le Barça a attaqué avec patience. Combinaison Ferrao, Marcenio; passe intérieure pour Daniel, qui a marqué à bout portant avec sa poitrine.

Un autre jaune. Lolo l’a vue pour ne pas avoir bien fait le changement. Il est arrivé tôt.

La deuxième mi-temps commence ! Le Barça risque aussi avec un gardien-joueur, un rôle qui revient à Daniel.

Fin de la première partie de l’extension. Le marqueur ne bouge pas. Changement de bancs et encore trois minutes d’avance pour tenter de condamner cette demi-finale. Si Palma gagne, il y aura encore un troisième duel à la recherche de la place en finale.

