Suivez le Barça en direct

26/03/2021

À 23:36 CET

Le Barça donne le coup d’envoi de la Coupe d’Espagne avec un duel classique contre Pozo, le même rival qu’il a joué lors de la dernière finale de la Ligue des champions. Une rencontre de haut vol entre deux équipes en pleine forme.

Les deux équipes se rencontreront à nouveau dans cette compétition comme cela s’est produit lors des deux dernières éditions, bien qu’en 2021, le choc arrive bientôt, lors du passage en quart de finale. Un compromis compliqué pour les Catalans qui recherchent leur troisième titre de coupe consécutif et cela vient après avoir signé 16 matchs consécutifs sans perdre en championnat. Esquerdinha, avec COVID, et Luxuriant, sont les seules victimes de Place pour ce duel.

El Pozo, pour sa part, affronte ce match après s’être qualifié pour le Final Four de la Copa del Rey et avec deux victoires consécutives en compétition régulière.

Le match débutera à 21h00 et nous vous en parlerons en direct sur Sport.es

Pour notre part, c’est tout. Nous serons de retour demain pour vous raconter tout ce qui se passe en demi-finale. Repos, demain plus!

Ce grand jeu ne pouvait pas avoir plus d’ingrédients, avec l’égalisation dans la dernière ligne droite du Murcien qui a conduit le crash aux tirs au but. Demain à 21h00, le Barça affrontera Levante, l’actuel leader du championnat, à la recherche d’une place en finale. Avant, à 13h00, Carthagène et Inter Movistar se rencontreront avec le même objectif.

LA BARÇA EST EN SEMI-FINALES! Très disputé ce duel entre deux prétendants de niveau.

Changement de gardien au Barça. Entrent Miquel et LA PARAAAAAAAAAAA.

Frappez-le Dyego! Suivez l’émotion. Les joueurs d’El Pozo qui célèbrent l’erreur du capitaine du Barça n’y croient pas.

Marcel trompe Dídac. Laissez votre équipe en vie.

GOOOOOL par Marcenio. Cela peut être décisif.

Fernando marque également, sur le point de jouer Dídac.

Matheus n’échoue pas! Avec course incluse.

Pol marque le premier d’El Pozo.

GOOOOL de Daniel, très puissant, proche de la barre transversale.

Dídac Plana STOP! Il a tenu la position au tir de Paradynski.

Le Barça entame les tirs au but. Le premier en charge de Ferrao, le ballon d’or, le meilleur joueur du monde 2020. À L’INTÉRIEUR.

Sonnez le klaxon au Wizink Center! Plus d’émotion impossible. Nous passons aux sanctions.

Le Barça tente, dernières secondes. Matheus l’a joué sur l’aile droite. Pas de chance.

