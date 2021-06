Suivez le Barça-Levante de la finale LNFS en direct

in

24/06/2021

Le à 22:34 CEST

Le Palau Blaugrana accueille le premier match de la finale de la Ligue nationale de futsal entre le Barça et Levante. Les blaugranas cherchent à conserver le premier point pour se rendre à Valence et conquérir la Ligue.

Les deux mille places à la disposition des supporters de Culers se sont fanées pour vivre une finale qui pourrait signifier la reconquête du titre que le Barça a remporté pour la dernière fois il y a deux saisons.

Ce sera peut-être le dernier match au Palau de Daniel Shiraishi, Jésus Aicardo Oui Ximbinha, qui abandonnera la discipline de culer à la fin de la saison.

Final

Levante prend le premier point après un match très serré. Le Barça était supérieur, mais s’est écrasé plusieurs fois avec le bois et, lors des tirs au but, les Valenciens ont eu plus de succès. Le titre sera décidé à Paterna.

4-5

Joselito échoue. Levante prend le premier point.

4-4

BUT D’AICARDO. Suivez la cravate.

3-4

Le but d’Esteban. Si le Barça échoue, il perd.

3-3

DYEGO LE LIE. Il y aura une mort subite.

2-3

POUR, POUR DÍDCA LA PÉNALITÉ DE RAFA USÍN. Le Barça est toujours vivant.

2-3

BUT DE ESQUERDINHA. Le Barça est toujours vivant.

1-3

Golazo de Maxi. Si le Barça échoue, Levante gagne.

1-2

Pour Fede le penalty à Coelho.

1-2

Rivillos n’échoue pas. Levante continue devant.

1-1

UN GRAND OBJECTIF DE DANIEL ! Liens du Barça.

0-1

Marc Tolrà ne manque pas. Levante est en avance.

0-0

Faille de Ferrao. Main spectaculaire de Fede.

