Suivez le calvaire pour Zion Williamson

02/12/2021 à 20h30 CET

Joël Xaubet

Sion williamson et les blessures sont deux concepts qui vont de pair avant même son arrivée en NBA. Le jeune attaquant n’a pu jouer aucun match jusqu’à présent cette saison. Quand Williamson a semblé voir la lumière au bout d’un long tunnel, quelques douleurs dans votre pied blessé Ils l’ont contraint à prendre du recul à son retour devant la justice.

Les douleurs au pied retardent le retour tant attendu de Sion

Samedi dernier, Sion a été déclaré disponible pour reprendre ses activités de basket-ball, le joueur a commencé par participer à des matchs 4v4, où il a commencé à ressentir une légère douleur au pied qui souffrait de la maladie. Ce revers signifiera un délai d’au moins une semaine en retour de l’un des joueurs les plus spectaculaires et efficaces de la compétition.

Les pélicans, désespérés pour que Sion perde du poids

Les problèmes de blessures de Williamson viennent de loin, votre poids a toujours été une préoccupation, car il est douteux que leurs genoux et leurs pieds soient capables de résister à l’impact de leur 129 kilos pour sa hauteur de 1,98. Dans sa première saison, celle des Pélicans a déjà dû être retiré en raison d’un ménisque déchiré qui l’a laissé hors des 44 premiers matchs de la saison.

Cette première blessure grave a déclenché toutes les alarmes à la Nouvelle-Orléans, qui ont essayé par tous les moyens de faire perdre du poids à Sion, des efforts qui n’ont pas porté leurs fruits, car Le poids de Williamson n’a fait qu’augmenter.

Un Zion en bonne santé est un candidat MVP

En deuxième année, Zion a réussi à rester en bonne santé et a mené une excellente campagne, avec 27 points et 7 rebonds par match, chiffre qui a catapulté l’attaquant vers la célébrité et le NBA All-Star.

Maintenant, Zion revient au début avec une nouvelle blessure qui l’a déjà exclu de 24 matchs cette saison. Il est clair que si le jeune attaquant veut être un grand nom dans la meilleure ligue du monde, Il devra faire tout ce qu’il faut pour rester en bonne santé et être la superstar attendue depuis l’âge de 15 ans.