Suivez le classement du GP d’Algarve en direct

11/06/2021

Le à 15:59 CET

Adrià Léon

Nous quittons les adieux de Valentino Rossi à Misano pour arriver aux montagnes russes de la Coupe du monde. Le circuit de Portimão, pour la deuxième fois cette saison, reçoit le MotoGP lors du premier Grand Prix au cours duquel Fabio Quartararo courra en tant que champion du monde. Le Français sera l’un des hommes à battre dans la lutte pour la Pole Position avec son plus grand rival ‘Pecco’ Bagnaia, qui l’a battu d’un millième seulement dans les temps cumulés des trois séances libres.

Après les deux meilleurs hommes de la catégorie reine, ils ont classé la Suzuki de Joan Mir, qui se présente comme un candidat aux places du podium face à la course de demain. L’amélioration du Majorquin s’accompagne de Jack Miller, un habitué de la tête dans les journées du vendredi et du samedi. Tenez également compte du rôle de Honda Álex Marquez et Pol Espargaró, qui semble avoir fait un pas en avant malgré l’absence de Marc Márquez. Bonne nouvelle pour Monster Energy Yamaha, qui non seulement reste au sommet avec ‘El Diablo’, mais commence aussi à récupérer son coéquipier, Franco Morbidelli (6e).

Un seul changement de grille pour ce GP de l’Algarve. Stefan Bradl, 20e à l’issue des essais libres, remplace Marc Márquez, absent après avoir subi une grave blessure à la tête à l’entraînement.

Prend fin la journée de qualification du GP d’Algarve de MotoGP. On se souvient, les courses de demain à des horaires inhabituels : Moto3 à 12h20, MotoGP à 14h00 Moto2 à 15h30 Merci de nous rejoindre et à demain. Salutations!

Derrière le Top3, le les quatre premières rangées de la grille Ils sont complétés comme suit : 4e Martín, 5e Zarco, 6e Pol Espargaró, 7e Quartararo, 8e Álex Márquez, 9e Morbidelli, 10e Lecuona, 11e Rins et 12e Marini.

Pôle Position de Francesco Bagnaia! Première rangée pour les deux Ducati officielles. Le Top3 sera clôturé par la Suzuki de Joan Mir, qui s’élancera de la première ligne pour la première fois cette saison.

Abattez-le à nouveau Bagnaïa en un demi-dixième ! 1 : 37 725. Améliore Jack Miller, qui est deuxième. Il en va de même pour Joan Mir, troisième.

!1 : 38 775 pour ‘Pecco’ Bagnaia! Ducati double en tête en ce moment.

Deux dernières minutes de Q2 !

Pilotes aux stands. Serrage des écrous et retour en piste pour la dernière tentative.

Ils annulent le temps qui s’était classé troisième à Fabio Quartararo. Le champion du monde chute à la neuvième place.

Il va au sol Luca marini, qui court vers la fiole pour tenter de repartir avec sa deuxième Ducati.

Miller et Mir ont réduit le temps ! 1: 38.836 pour l’Australien, qui bat le record de piste à Portimao. Derrière Quartararo, Martín, Bagnaia et Pol Espargaró.

Jorge Martin comme premier chef. 1: 39.264 pour le Madrid de Pramac.

Le combat pour Position de tête. Bagnaia, Quartararo, Mir, Miller, Álex Márquez, Morbidelli, Rins, Pol Espargaró, Marini, Martín, Zarco et Lecuona.

Cinq minutes et nous allons avec le T2.

Le reste du gril Ce seront les suivants : 13e Bastianini, 14e Aleix Espargaró, 15e Petrucci, 16e Rossi, 17e Oliveira, 18e Viñales, 19e Binder, 20e Bradl, 21e Dovizioso et 22e Nakagami.

