Suivez le classement du GP d’Allemagne en direct

in

19/06/2021

Le à 13:31 CEST

Cristina Moreno

Le Sachsenring est déjà prêt à accueillir aujourd’hui la lutte pour une pole MotoGP qui, selon ce que nous avons vu dans la matinée, devrait être plus que disputée. Fabio QuartararoLeader mondial avec 155 points, il a été le plus rapide en FP3, et bien que ce ne soit pas l’une des pistes préférées du Français, les résultats le placent parmi les favoris.

Loin du premier carré mais avec de bons sentiments est Marc Marquez, dominant absolu au cours de la dernière décennie sur le circuit allemand. Celui de Cervera retrouve peu à peu les bonnes sensations alors que Honda commence à s’améliorer. Ceci est démontré par le fait que trois des quatre pilotes Honda sont allés directement en Q2. Entre eux, Alex Marquez, dixième, que pour la première fois cette saison il est entré dans le Top-10. Ils devront se battre avec la Ducati de Zarco Oui Meunier, aspirant à tout dans ce GP.

Joan Mir devra tenter sa chance en Q1, où ils seront également Maverick Viñales Oui Alex Rins , qui revient après avoir été absent du GP de Catalogne en raison d’une chute sur son vélo.

Le MotoGP Q1 débutera à 14h10 et à 14h35 commencera la lutte pour la pole. Nous vous le dirons en direct sur Sport.es.

Alors que le FP4 de la catégorie reine démarre, nous nous souvenons qui partira de la pole demain en Moto3. Il remporte le prix Filip Salac pour la première fois de sa carrière. Mauvais résultats pour la participation espagnole avec Izan Guevara comme premier classé, douzième. Pedro Acosta partira treizième.

Félicitations @ FilipSalac12 ! 👏 Le coureur tchèque remporte sa première pole position devant @ dennisfoggia71 et @ TatsukiSuzuki24 ! # Moto3 | #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/cA9APyOxdi – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 19 juin 2021

!Bonsoir! Un peu moins d’une heure pour commencer la séance de qualification MotoGP.

Charger plus