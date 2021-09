Suivez le classement du GP d’Aragon en direct

09/11/2021

Le à 13:42 CEST

Adrià Léon

Le Championnat du Monde MotoGP revient sur le terrain national avec le Grand Prix d’Aragon. La treizième manche du championnat se présente comme une nouvelle opportunité de battre Fabio Quartararo, clairement dominant de la saison jusqu’à présent. ‘El Diablo’, qui a déjà prouvé -bien sûr- qu’il est l’un des plus rapides du circuit MotorLand, devra se battre avec le Ducati et avec un grand Aleix Espargaró, qui arrive en confiance par le toit après le podium de Silverstone. Celui de Granollers sait aussi déjà ce que c’est que d’être en tête sur la piste de Teruel : il a terminé deuxième de la course 2014.

Après les gratuits, égalité maximale dans la catégorie reine. En fait, le MotorLand combiné a été l’un des plus serré du championnat à ce jour : quatorze pilotes en moins de cinq dixièmes et dix-neuf en moins d’une seconde. Même Jake Dixon, qui a terminé les essais libres de Silverstone à plus de trois secondes du meilleur temps, a roulé en Aragon à moins d’une seconde et demie de Quartararo, le plus rapide.

On se souvient que Maverick Viñales il dispute son premier Grand Prix avec la marque Noale. Le pilote de Roses part déjà d’un bon feeling avec plusieurs tours en dessous de 1.48. Bonne progression également de Cal béquille, qui dans son deuxième week-end en tant que coéquipier de Fabio Quartararo, approche déjà des positions Top10.

Vingt minutes pour terminer FP4. Pas de changement en haut du tableau.

Marc en chef Marquez en ce moment avec un 1.48.272. Ils sont suivis de Miller, Zarco, Aleix Espargaró et Mir.

Sortie de piste Maverick Viñales sans conséquences pour le pilote Aprilia.

Bon après-midi à tous! Démarre le MotoGP FP4 sur le circuit MotorLand Aragón. On s’en souvient, à 14h10 arrivera le Q1 et, à partir de 14h35, la lutte pour la pole position de la catégorie reine commence.

