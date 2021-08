Suivez le classement du GP d’Autriche en direct

14/08/2021

Après dix Grands Prix déjà disputé, c’est au tour du second tour en Autriche. Nous sommes passés de GP de Styrie au GP d’Autriche, bien que sans bouger du circuit -ou du canapé-. Le Red Bull Ring régnera à nouveau demain, mais vous devez d’abord sélectionner les favoris pour cela.

La semaine dernière était Jorge Martin celui qui a tiré un tour stratosphérique de sous sa manche pour remporter sa deuxième pole position de la saison avec un palmarès absolu inclus. Le Madrilène, qui a confirmé la pole avec une belle victoire en course, n’avait aucun rival et a dépassé l’actuel Champion du Monde, Joan Mir et leader du championnat, Fabio Quartararo, sur le podium.

Cette onzième course de la saison fait la mort de deux pilotes officiels : celui de Luca Savadori, qui a dû subir une intervention chirurgicale après l’incident de carrière qu’il a subi avec Dani Pedrosa, et celui de Maverick Viñales, l’homme qui a le plus parlé dans la classe reine ces dernières semaines. Le coureur de Roses a été retiré de l’équipe – il pourrait se terminer par un licenciement avant d’atteindre la fin de la saison – pour courir le GP d’Autriche. La marque aux diapasons a constaté certaines irrégularités dans le pilotage de son pilote lors du GP de Styrie et n’a pas hésité à courir ce week-end uniquement avec Quartararo.

Prend fin la journée de qualification du GP d’Autriche MotoGP au Red Bull Ring. On se souvient, demain de la course de catégorie reine à temps réglementaire ; 14h00. Merci de nous rejoindre et à demain. Salutations!

L’ordre de grille du reste des pilotes ayant couru T2 Il s’agit des suivants : 4e Zarco, 5e Marc Márquez, 6e Miller, 7e Mir, 8e Aleix Espargaró, 9e Oliveira, 10e Binder, 11e Pol Espargaró et 12e Nakagami.

Ils complètent la première rangée Fabio Quartararo et ‘Pecco’ Bagnaia. Il manque la 1ère place ‘El Diablo’, qui s’est avéré être un sérieux candidat à la victoire pour la course de demain.

Même @ FabioQ20 applaudit ça ! ?? Le leader du championnat sait qu’il a été battu par un tour spécial ! 👏 #GP d’Autriche 🇦🇹 pic.twitter.com/SDRrvT5M7E – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 14 août 2021

La troisième fois ça sortira Jorge Martin de la première position jusqu’à présent cette saison. Et aujourd’hui en passant par Q1. somme de Pramac 24 Pole Position parmi les trois catégories de la Coupe du Monde. Il égale Maverick Viñales en tant que 6ème coureur espagnol de l’histoire avec le plus de Polonais.

Pole Position pour Jorge Martin (1.23.643)! Surprise au Red Bull Ring. Tour parfait pour le Madrilène, qui bat une nouvelle fois le record du circuit. Pramac spectaculaire.

Marc Marquez remonter en quatrième position et Meunier est classé cinquième.

Ça va encore mieux ‘Pecco‘, bien qu’il ne suffise pas de rattraper Martín.

Maintenant oui, retour valide pour ‘Pecco‘. Troisième à une demi-seconde de la pole.

Il se classe troisième Joan Mir. Plus de sept dixièmes entre Quartararo et les Baléares.

5′ pour aller. Quartararo, Martín, Zarco, Marc Márquez, Aleix Espargaró et Miller.

Annulé les deux tours lancés de Bagnaïa. La Ducati italienne n’a toujours pas le temps.

Le troisième tour de Quartararo reste dans 1.22.7, également en dessous du record établi par Johann Zarco vendredi. Le leader de la Coupe du monde est très fort.

Record du circuit pour Fabio Quartararo! Tiempazo de ‘El Diablo’, qui laisse le pôle en 1.22.677. Il reste huit minutes.

