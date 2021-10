Suivez le classement du GP d’Emilie Romagne en direct

23/10/2021

Nous retournons en Europe. Et nous retournons au territoire Valentino Rossi. Le MotoGP #46 disputera son dernier ‘Home GP’ sur une piste de Misano qui peut laisser le titre à moitié condamné. Le temps, que vous n’avez pas trop respecté jusqu’à présent, peut devenir dans le premier handicap pour les deux candidats : Fabio Quartararo et ‘Pecco’ Bagnaia, qui devront passer par la Q1 s’ils veulent se battre pour la première ligne de la grille.

Le principal candidat à la Pole Position est le Français Jean zarco, qui reste l’une des plus rapides dans les séances libres, comme nous l’avons vu tout au long de la saison. Le pilote Ducati a non seulement été le plus régulier des trois séances d’essais libres, mais il était aussi le leader du combiné juste devant deux autres Ducati : Jack Miller et son propre compagnon, Jorge Martin.

A prendre en compte, comme il faut recommencer à le faire régulièrement, Marc Marquez et les hommes aiment Miguel Oliveira et Danilo Petrucci, qui bien qu’ils ne soient généralement pas à l’avant dans des conditions normales, peuvent surprendre avec l’asphalte trempé. On se souvient, Grand Prix avec 24 pilotes en catégorie reine : Michèle Pirro (Ducati) et Lorenzo Savadori (Aprilia), fabriquent des Wild Card avec leurs fabricants respectifs.

Septième incident de la session. Répéter Enea Bastianini, encore une fois sans conséquences. Cette fois au tour 2 en tant que lex.

Et maintenant Alex Marquez! Courbe 2. Pilote OK.

Se tourner vers Jorge Martin, également à son tour 15. Sans problèmes pour le Madrilène, qui avait baissé le temps de Bagnaia.

10′ pour finir un FP4 très cahoteux. ‘Pecco’ Bagnaia grimpe au sommet avec un temps de 1: 38.469. Lecuona est troisième.

Plus de pilotes MotoGP au sol ! Michèle Pirro dans le deuxième secteur et Joan Mir dans le dernier (c’était son premier tour lancé). Les deux tombent sans conséquences.

Tournez-vous maintenant vers Marc Marquez au même point qu’Enea. Pilote OK.

‘Côté haut’ par Enea Bastianini au virage 15. Le coureur italien rejoint sans problème après la frayeur.

18′ pour aller. Jean zarco ci-dessus (1.41.238). Ils sont suivis de Morbidelli, Miller, Viñales et Oliveira.

Très bien à tout le monde ! Déjà en cours MotoGP FP4 sur le circuit de Misano. On s’en souvient, à 14h10 arrivera le Q1 et, à partir de 14h35, la lutte pour la pole position de la catégorie reine commence.

