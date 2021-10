Suivez le classement du GP des Amériques en direct

10/02/2021

Nous avons changé

de continent pour la quinzième Coupe du monde. Nous quittons l’Europe pour nous envoler vers l’Amérique et atterrir dans Austin. La piste du Texas ne semble pas être dans des conditions optimales pour accueillir le Championnat du Monde MotoGP, même si les meilleurs pilotes du monde devront faire face aux bosses sur l’asphalte nord-américain pour obtenir une bonne position sur la grille demain.

Le principal candidat à la pole position est l’Australien Jack Miller, qui n’a pas encore pu profiter du premier tiroir du grill jusqu’à présent cette saison. Le pilote Ducati était non seulement le plus régulier des trois séances d’essais libres, mais il était le seul capable de redescendre de la 2:03 avant les difficultés de l’asphalte. # 43 a marqué un 2.02.923 dans FP3 qui a laissé Nakagami, deuxième, près de sept dixièmes derrière. Quartararo et Bagnaia, les candidats au titre étaient respectivement 0,9′ et 1,2′ derrière Jack.

Un autre pilote à garder à l’esprit tant que Miller n’effectue pas à nouveau un virage parfait est Marc Marquez, qui a été le plus rapide du combiné vendredi après une séance dans l’eau et une autre sur le sec. Pour prendre en compte aussi la Suzuki de Alex Rins, qui semble avoir trouvé un bon réglage pour chercher le tour lancé et Jean zarco, qui réapparaît sa tête parmi les premiers carrés. On s’en souvient, le GP des Amériques de MotoGP comptera vingt et un coureurs après la perte de Maverick Viñales, qui a préféré ne pas voyager après la mort de son cousin Doyenne Berta Viñales le week-end dernier à Jerez.

Prend fin la journée de qualification du GP des Amériques de MotoGP. On se souvient, les courses de demain à des horaires inhabituels : Moto3 à 18h00, Moto2 à 19h20 et MotoGP à 21h00 Merci de nous rejoindre et à demain. Salutations!

Derrière le Top3 : 4e Martín, 5e Nakagami, 6e Zarco, 7e Rins, 8e Mir, 9e Marini, 10e Miller, 11e Binder et 12e Pol Espargaró.

Onzième pole de la Coupe du monde pour ‘Pecco’ Bagnaia et quatrième en MotoGP ! Il a surpris avec un meilleur temps que celui de Miller en FP3 pour démarrer devant son plus grand rival, Fabio Quartararo et Marc Márquez.

Drapeau à damier ! Chrono à zéro.

Premier ‘Pecco’ Bagnaia avec 2 : 07.781 ! tiempazo italien. Quartararo remonte à la deuxième place.

Les deux dernières minutes de T2. Tout est pareil jusqu’à présent.

Pilotes aux fosses. Il est temps de préparer le deuxième lot. Derrière le Top3 : Zarco, Quartararo, Bagnaia, Mir, Miller, Rins, Pol Espargaró. Binder et Luca Marini.

Monte Marc Marquez à la première position (2 : 03.209) et Nakagami au troisième. Deux Honda au premier rang avec sept à faire.

Marc Márquez, Zarco, Bagnaia et Miller clôturent jusqu’à présent le Top5.

Premier tour lancé. Dessus Jorge Martin (2 : 03.278).

Départs T2 sur la piste d’Austin !

Nous allons avec T2: Miller, Nakagami, Rins, Marc Márquez, Zarco, Quartararo, Pol Espargaró, Binder, Bagnaia, Martín et les deux hommes les plus rapides en Q1, Luca Marini et Joan Mir.

🏁 @ Luca_Marini_97 en tête de Q1 au @ COTA @ JoanMirOfficial se qualifie également pour la pole position ! #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/a3bpuPQZtH – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 2 octobre 2021

Le reste de la grille sera le suivant : 13e Morbidelli, 14e Dovizioso, 15e Álex Márquez, 16e Bastianini, 17e Lecuona, 18e Oliveira, 19e Aleix Espargaró, 20e Rossi et 21e Petrucci.

Luca Marini et Jeanne Mir à Q2 !

