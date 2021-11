Suivez le miracle des sorciers

Les Bucks, le champion, sont dans le positif pour la première fois depuis 3-2. Il est maintenant un 9-8 avec la certitude évidente que ses problèmes étaient dus au fléau des absences.. Dès que les principaux sont revenus (et Brook Lopez est toujours absent), les victoires sont revenues et les sensations ont clairement commencé à aller plus loin. Contre la pire équipe de l’Est, Orlando Magic (4-13) le seul bémol (117-108 en finale) a été que les hommes de Budenholzer ont dû contenir une ultime charge de leur rival, comme la veille avec le Thunder qui revenait d’un inconvénient de 20 points. Cette fois, la peur a été moindre, mais il y a eu la peur : d’un +29 et 96-71 au troisième quart à un soupçon d’ennui lorsque le 101-78 est devenu 107-101 à deux minutes de la fin. Giannis Antetokounmpo condamné avec deux lancers francs (15/23 au total) et un dunk pour mettre la distance nécessaire. Le Grec a joué 30 minutes et y est allé à 32 points, 20 rebonds, 5 passes et 3 blocs.

En outre, 24 points et 15 rebonds de Bobby Portis, 11 + 5 + 5 de Jrue Holiday, 13 + 5 + 8 de Middleton et quatre triples (16 points) de Grayson Allen. Sur le Magic, sans Cole Anthony blessé, RJ Hampton a mené la charge finale : 19 points, 5 rebonds, 9 passes décisives.

WASHINGTON WIZARDS 103-MIAMI HEAT 100

Suivez la saison de rêve de les Wizards, qui sont à 11-5 de leur meilleur départ en 16 matchs derrière seulement (ils étaient toujours les Bullets, bien sûr) jusqu’à la saison 1968-69. Après avoir perdu jeudi en Floride, ceux de la capitale ont riposté au Heat (103-100) à domicile, avec plus de 20.000 fans dans les tribunes qui semblaient enfin répondre à l’excellent moment d’une équipe dans lequel Wes Unseld Jr. fait un travail sensationnel. Les Wizards sont dans le jeu des Nets, le leader de l’Est, et devant le Heat qui restent à 11-6, consumés par leurs contradictions : 6/9 en triples au troisième quart, 1/18 le reste des match, dont un 0/6 mortel au dernier quart-temps.

Ceux de Spoelstra se sont imposés par 16 au troisième quart-temps et par 10 à 4h42 de la fin, à ce moment-là, les Wizards ont enregistré plus de pertes que de passes décisives. Mais là a commencé un revirement qui semblait impossible, un 15-2 (jusqu’en 99-96) Propulsé par Spencer Dinwiddie (16 points, 4 passes) et Kentavious Caldwell-Pope (16 points, 5/8 sur 3s). Quatre lancers francs de Kyle Kuzma ont gardé un Heat choqué sous contrôle à la fin, qui continue d’avoir des moments de brouillage en attaque. Jimmy Butler a terminé avec 29 points, Herro avec 20, PJ Tucker avec 14 mais Adebayo, Lowry et un Duncan Robinson qui avait encore des numéros très discrets dans le tir étaient plus mal lotis. Chez les Wizards, au-delà du finish héroïque de KCP et Dinwiddie, 21 points et 9 passes décisives de Bradley Beal et encore un beau travail défensif de Deni Avdija.

INDIANA PACERS 111-PAS DE PÉLICANS 94

Ce qui est bien avec la NBA, c’est que les opportunités de rachat arrivent rapidement, la roue ne s’arrête jamais. Un jour après une terrible défaite contre les Hornets et Rick Carlisle punissant leurs partants, qui n’ont pas foulé le terrain pendant tout le dernier quart et demi alors que la deuxième unité frôlait un retour héroïque, Les dirigeants des Pacers ont répondu : cette fois, ils n’ont pas joué dans le quatrième quart-temps… mais parce qu’ils n’y étaient pas obligés. 96-64 à l’issue de la troisième et 111-94 en finale contre quelques minables pélicans, qui ont vite oublié (la roue ne s’arrête jamais, parfois aussi pour le pire) leur belle victoire face aux Clippers. Les hommes de la Louisiane ont une fiche de 3-15, 1-9 hors de leur piste. Brandon Ingram était très mauvais (12 points, 14 tirs, seulement 4 passes), Alexander-Walker a presque tout raté (2/9, 6 points)… une catastrophe dont, comme presque toujours, seul Jonas Valanciunas (19 points, 13 rebonds).

Blessés dans leur fierté, les partants des Pacers ont marqué 23 points au premier quart (sur 32 au total pour l’équipe) et ont ouvert l’écart final pour sceller une victoire qui les laisse à 7-11. Domantas Sabonis a terminé avec 20 points, 10 rebonds et 6 passes, Malcolm Brogdon avec 16 points et 4 passes et Justin Holiday est apparu avec le quintette et a marqué 4 triples (17 points). Meilleure image de ceux de Carlisle.