Suivez le premier jour des Jeux Olympiques, en direct

TOKYO 2020 | HORAIRES ET O VOIR |





Judo: À 4h00, nous avons également des athlètes espagnols avec des options de médailles :

Julia Figueroa, dans la catégorie des -48 kg, et

Fran Garrigos, en catégorie -60 kg. Vivre de

Eurosport 7

Boxe: Également à 4h00 du matin, nous pouvons voir comment les Espagnols

Gabriel Escobar, en catégorie -52 kg,

José Quiles, en catégorie -57 kg,

Gazi Khalidov, en catégorie -81 kg, et

Enmanuel Reyes Pla, dans la catégorie des -91 kg, ils se battent pour se qualifier dans les manches les plus importantes.

Gazon de hockey: À partir de 5h00, nous raconterons le match entre l’Espagne et l’Argentine. Il peut être vu en direct sur RTVE.

Vous pouvez suivre toutes les compétitions dans cette narration de

Monde du sport.