Suivez le résultat de Zalgiris en direct

Match sans importance pour le Barça en Ligue des Champions de futsal. L’équipe de Jesús Velasco, avec ses devoirs faits, ferme le tour principal contre Zalgiris, l’hôte. Les hommes de Jesús Velasco ont déjà fait le travail lors des deux premiers matchs, remportant des victoires contre VITEN Orsha et Levante.

De cette façon, les Catalans savent que, quoi qu’il arrive, ils sont assurés de leur billet pour le Tour Élite de la compétition continentale maximale, et aussi, en tant que tête de série.

L’équipe veut poursuivre sa belle séquence après le dernier match, où elle a battu Levante (2-9) dans une véritable exhibition des joueurs du Barça. Revenir à Barcelone avec les trois sur trois donnerait une bonne dose de moral à l’équipe pour affronter les prochains duels de compétition nationale.

Jusqu’ici la narration! Cela a été un vrai plaisir. Bientôt, la chronique sur le site Sport.es. Nous lisons!

Zalgiris, quant à lui, est l’équipe qui est éliminée. Le 3 novembre prochain, tirage au sort du Tour Élite, où nous rencontrerons les trois nouveaux rivaux du Barça.

Fin d’un excellent Tour Principal du Barça, où ils se sont qualifiés comme premiers du groupe et ont remporté leurs trois matchs ! Le dernier, celui que nous venons de vous dire, le plus placide. Zalgiris a avancé, mais il n’a pas fallu que l’équipe de Velasco réagisse. Clairement supérieure aux hôtes, l’équipe du Barça s’est battue et continue de confirmer ses bons sentiments.

FINAAL DE LA FÊTE À KAUNAS ! VICTORIA DEL BARÇA PAR 1 À 7 !

38 ‘Ferraoooo! Gaucher à la barre transversale du Brésilien, qui n’a toujours pas pu marquer aujourd’hui. (1-7)

36′ Il reste peu d’histoire dans le jeu. Zalgiris a déjà renoncé au match à cinq et sera l’équipe éliminée du groupe du tour principal. (1-7)

32′ Pito est gentil. Il montre son énorme qualité et sa capacité défensive, rendant la défense à domicile complètement étourdie. Quelle belle signature le Barça a fait. (1-7)

29′ Delicatessen de Pito avec une passe hachée sur le gardien qui n’a plus qu’à pousser Matheus au but. 80% du but, oui, ça revient à l’une des nouvelles recrues du Barça. (1-7)

29′ QUEL BEAU LE GO-LA-ZO QUE LE BARÇA VIENT DE MARQUER ! LE SEPTIÈME! (1-7)

Temps mort demandé par les Zalgiris.

28′ Povill l’a eu ! Bon jeu combiné de toute l’équipe qui se termine par un tir de l’équipe de jeunes repoussé en corner. (1-6)

27′ Zalgiris joue à cinq, à la recherche d’un retour qui semble impossible. (1-6)

26 » Alex Lluch sort en piste. Velasco donne plus de minutes au jeune gardien de l’équipe réserve. (1-6)

25′ L’ancien joueur de l’Inter a empalé une volée pour l’envoyer au fond des filets. En cas de doute, le Barça a condamné le match. (1-6)

25′ UN AUTRE OBJECTIF DU BARÇA ! OBJECTIF ORTIZ ! (1-6)

