Suivez les conseils de Warren Buffett: 5 fonds Vanguard à acheter

Fonds Vanguard devrait probablement remercier Warren Buffett.

Dans Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A, NYSE:BRK.B) Lettre aux actionnaires de 2014, Buffett a mentionné les fonds Vanguard en grande partie. Depuis, il n’a pas reculé de manière importante.

Plus précisément, il a recommandé que les liquidités laissées à sa femme soient investies à 10% dans des obligations d’État à court terme et à 90% dans des obligations à très faible coût. S&P 500 fonds indiciel. Pas n’importe quel fonds indiciel ne vous dérange pas, mais un fonds Vanguard en particulier.

Qu’il s’agisse de fonds négociés en bourse (ETF) ou de fonds communs de placement, l’Oracle of Omaha pense que les fonds Vanguard sont la voie à suivre. Dans cet esprit, j’ai constitué un portefeuille de deux FNB, deux fonds communs de placement et un cinquième joker. Le portefeuille qui en résulte devrait être approprié pour la femme de Buffett – ou pour n’importe qui d’autre, d’ailleurs.

Actions Admiral du Vanguard 500 Index Fund (MUTF:VFIAX)

Actions Admiral du Vanguard Mid-Cap Index Fund (MUTF:VIMAX)

FNB Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap (NYSEARCA:VSS)

FNB de trésorerie à court terme Vanguard (NASDAQ:VGSH)

FNB Vanguard Consumer Staples (NYSEARCA:VDC)

Vanguard Funds: Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)

Allocation: 50% du portefeuille

Performance sur 10 ans: 14,22%

L’objectif est de maintenir les coûts au minimum tout en s’en tenant généralement à l’hypothèse de Buffett en ce qui concerne les investissements de sa femme. Bien que les fonds Vanguard offrent des FNB sans commission, je recommande un fonds commun de placement pour l’investissement S&P 500.

Le Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares facture un ratio de frais annuel de seulement 0,04%, soit 4 $ sur un investissement de 10 000 $.

Vos frais annuels s’élèveraient à seulement 20 $ sur un portefeuille de 50 000 $. C’est difficile à battre, et Buffett le sait. Les principaux titres de ce fonds comprennent Microsoft (NASDAQ:MSFT), Pomme (NASDAQ:AAPL) et Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL). L’investissement minimum est de 3 000 $.

Actions Admiral du Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMAX)

Allocation: 20% du portefeuille

Performance sur 10 ans: 12,62%



Le VFIAX couvre assez bien la partie à grande capitalisation du portefeuille.

Bien que Buffett n’apprécie peut-être pas l’ajout des actions à moyenne capitalisation au mix, les données suggèrent que les moyennes capitalisations ont surperformé les actions à grande capitalisation sur une période de quatre ans entre 2009 et 2013.

En fait, John Hancock a publié un rapport mettant en garde les investisseurs contre la sous-pondération des moyennes capitalisations en raison de l’hypothèse qu’un fonds de grande capitalisation combiné à un fonds de petite capitalisation fera l’affaire. Ce n’est tout simplement pas le cas.

Les actions de moyenne capitalisation ont tendance à offrir une combinaison attrayante de risque et de récompense. Pour cette raison, je recommande le Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares, qui suit l’indice CRSP Mid Cap, un indice composé d’actions qui se situent entre les 70% -85% supérieurs de la capitalisation boursière investissable.

Ils sont assez gros pour survivre à une crise économique, mais suffisamment petits pour continuer à croître. Avec un ratio de frais de 0,05%, cette entrée sur notre liste de fonds Vanguard vous offre sécurité et performance en un. Les principaux titres comprennent Laboratoires Idexx (NASDAQ:IDXX), Technologie Microchip (NASDAQ:MCHP) et Chipotle (NYSE:CMG).

FNB Vanguard FTSE All-World ex-US Small Cap (VSS)

Allocation: 10% du portefeuille

Performance sur 10 ans: 5,3%



Bien que je viens de dire que les actions à moyenne capitalisation sont un élément clé de tout portefeuille et ont tendance à surperformer les petites capitalisations tout en utilisant moins de risque, il y a toujours une place pour les petites capitalisations dans votre portefeuille.

Cela est particulièrement vrai lorsque les deux choix précédents de Vanguard Funds sont presque 100% investis aux États-Unis avec pratiquement aucune exposition internationale. Pour cette raison, un peu d’amour en dehors de l’Amérique a tout son sens.

Ma recommandation est d’aller avec le Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF, un fonds qui suit la performance de l’indice FTSE Global Small Cap ex US, qui comprend plus de 3000 actions dans des dizaines de pays. Investissant à la fois dans les marchés développés et émergents, le fonds offre une bonne exposition à certaines des futures stars mondiales à un ratio de frais annuel de seulement 0,11%.

Avec des frais aussi bas, il n’est pas étonnant que 9,4 milliards de dollars soient investis dans ce FNB.

FNB de trésorerie à court terme Vanguard (VGSH)

Allocation: 10% du portefeuille

Performance sur 5 ans: 1,67%



Buffett recommande que 10% du portefeuille de sa femme soit investi dans des obligations d’État à court terme. Vanguard Funds a un ETF qui fait exactement cela.

Le FNB de trésorerie à court terme Vanguard investit dans des obligations d’État américaines de bonne qualité dont les échéances moyennes se situent entre un et trois ans. Le risque, sur une échelle de un à cinq, est de un – ce qui signifie que ce FNB Vanguard est destiné aux investisseurs prudents à la recherche d’un cours de bourse stable.

Et avec un ratio de frais de 0,05%, ce FNB devrait vous donner la tranquillité d’esprit pour vos besoins à court terme.

FNB Vanguard Consumer Staples (VDC)

Allocation: 10% du portefeuille

Performance sur 10 ans: 11,38%



Sur cette dernière pièce du puzzle, je vais sur la défensive. La version de fonds commun de placement du S&P 500 a moins de 10% investi dans les produits de consommation de base. Je veux remédier à cela en mettant les 10% restants dans le Vanguard Consumer Staples ETF, une collection de 92 noms familiers, y compris Procter & Gamble (NYSE:PG) et Coca Cola (NYSE:KO).

Depuis sa création en 2004, VDC n’a enregistré qu’un an de rendements totaux annuels négatifs, et c’était en 2008 quand il a connu une baisse de 17% – 20 points de pourcentage de mieux que le S&P 500. , vous serez heureux de posséder ce FNB à faible coût. Il a un ratio de dépenses de seulement 0,1%.

Il semble que la règle «Keep it simple» soit vraie, et Warren Buffett est le n ° 1 des adeptes.

