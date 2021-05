Suivez les modèles de Mumbai et Pune pour contenir, gérer Covid-19: ministère de la Santé

Les personnes de plus de 45 ans ont reçu 10,93 doses de lakh tandis que 25,59 doses ont été administrées aux personnes âgées de 18 à 45 ans.

Le ministère de la Santé et du Bien-être de la famille (MoHFW) a exhorté mardi le pays à reproduire les modèles de Pune et de Mumbai pour contenir et gérer la pandémie de Covid-19 dans le pays. Il y a 533 districts dans le pays qui ont un taux de positivité Covid-19 de plus de 10% et qui doivent imposer des mesures de confinement strictes, a déclaré Lav Agarwal, secrétaire adjoint du MoHFW.

Actuellement, 26 États montrent une propagation plus large de l’infection et neuf États ont un taux de positivité des cas supérieur à 25%, a déclaré Agarwal. Il y a 13 États dans le pays avec un lakh plus des cas avec le Madhya Pradesh rejoignant cette liste.

Des mesures plus strictes ont été suivies à Pune, telles que la restriction des rassemblements de masse, l’interdiction de mélanger les personnes et la fermeture des activités non essentielles pendant une période de 15 jours, le taux de croissance de l’infection a diminué et les cas ont commencé à plafonner, a déclaré Agarwal. Il a mis en évidence le modèle de Mumbai qui gérait le traitement des patients Covid-19 de manière coordonnée, ce qui aidait les citoyens à accéder aux lits d’hôpitaux, à l’ambulance via une salle de contrôle décentralisée au niveau des quartiers avec une salle de guerre centrale.

Un confinement rigoureux a eu un impact positif sur la gestion des cas à Pune, comme cela a été vu dans la façon dont la propagation galopante de l’infection a été maîtrisée avec un confinement rigoureux dans la ville, a déclaré Agarwal. La positivité des cas au cours de la première semaine de mars 21 était de 69,7% lorsque des mesures de limitation telles que le couvre-feu nocturne ont été introduites. Ces freins nocturnes, couplés à 15 jours de restrictions strictes, ont fait baisser la trajectoire de croissance. Une prolongation de la restriction de 15 jours supplémentaires, qui était critique et avait une signification épidémiologique, a conduit à une baisse de la positivité des cas de 41,8% à 23,4% actuellement.

À Mumbai, les initiatives prises par le gouvernement de l’État du Maharashtra et la société municipale ont facilité le processus d’hospitalisation et éliminé la panique parmi les citoyens, a déclaré Agarwal. Il y avait 24 salles de contrôle avec une salle de contrôle principale recueillant 10 000 résultats de tests par jour dans 55 laboratoires, les triant et les partageant avec les services respectifs.

La salle de contrôle au niveau des quartiers comptait 10 opérateurs téléphoniques, 10 médecins et personnel médical, 10 ambulances et 10 tableaux de bord. L’équipe médicale analysait les cas positifs et évaluait le besoin d’hospitalisation.

Cela a été coordonné avec les services ambulanciers et envoyé aux patients pour les admissions à l’hôpital. Pour cela, environ 800 SUV ont été transformés en ambulances de fortune. Une plate-forme logicielle a été créée avec l’aide d’Uber et utilisée pour la coordination entre les ambulances. L’équipe médicale a reçu une allocation et a offert un hébergement à l’hôtel. Un tableau de bord centralisé de 172 hôpitaux et établissements Covid a été créé. Un système de fourniture de lits d’hôpitaux a été mis en place.

Si ces modèles étaient adoptés et suivis, il y aurait une réduction des cas et bloquer la propagation de l’infection, a-t-il déclaré.

Comme mardi, le pays compte 37,15 lakh cas actifs avec 2,49 992 décès. Les données montraient des signes précoces de réduction ou de plafonnement des cas positifs quotidiens et des décès quotidiens dans 18 États. Les cas positifs quotidiens ont diminué d’un maximum de 4,14 lakh le 7 mai à 3,29 lakh le 11 mai. Les décès quotidiens selon les données du MoHFW sont passés de 4 092 le 9 mai à 3 754 le 11 mai.

Sur le front de la vaccination, le pays a administré 17,27 doses lakh avec 13,55 première dose et 3,72 lakh secondes doses. Les personnes de plus de 45 ans ont reçu 10,93 doses de lakh tandis que 25,59 doses ont été administrées aux personnes âgées de 18 à 45 ans.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.