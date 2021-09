Suivez les VC dans Cryptos et achetez le plongeon en toute confiance

Nous avons un dicton au sein de notre équipe, et le suivre peut être la principale raison pour laquelle nous avons pu identifier 21 actions et cryptos différents qui ont grimpé de 10X ou plus.

Source : Shutterstock

Le dicton est vraiment simple. C’est ça: “Suivez les VC. “

Les gens de Wall Street aiment se considérer comme les maîtres de l’univers financier. Ils ne sont pas. Les capital-risqueurs sont – ce sont les gens qui commencent la fête (ils offrent tout le financement qui permet aux startups de se transformer en entreprises publiques, ce qui est la partie la plus difficile et la plus importante du voyage), et ils organisent simplement une meilleure fête (VC rendements annuels du fonds essentiellement double couverture des rendements annuels).

En matière d’investissement, les fonds de capital-risque sont donc meilleurs et plus influents que les fonds spéculatifs. Ils sont l’argent intelligent. Ce sont les maîtres de l’univers financier. Ce sont eux que vous voulez suivre.

Alors que faisons-nous? Nous suivons les VC.

Suivez les VC !

Hélas, que font les VCs en ce moment ? Ils achètent beaucoup, beaucoup et beaucoup de cryptographie.

La société de capital-investissement 10T – soutenue par l’investisseur milliardaire Alan Howard – vient de lever 750 millions de dollars pour un nouveau fonds d’investissement crypto que la société prévoit d’investir dans des sociétés crypto à croissance rapide.

La célèbre société de capital-risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz vient d’annoncer un nouveau fonds de 2,2 milliards de dollars pour son équipe de cryptographie a16z, moins d’un mois après que la société a investi 111 millions de dollars dans l’un de nos jetons préférés : Hélium (CCC :HNT-USD).

L’échange de crypto FTX Trading a remporté une levée de fonds de 900 millions de dollars fin juillet, qui comprenait SoftBank et qui a vu la valorisation de la société grimper à 18 milliards de dollars.

La plate-forme d’infrastructure Blockchain Paxos a récemment clôturé une levée de fonds de 300 millions de dollars de série D, qui comprenait une longue liste de sociétés de capital-risque impressionnantes et établies avec de solides antécédents.

TRON, l’un des plus grands systèmes de blockchain au monde, vient de lancer un fonds de 300 millions de dollars pour investir dans des projets GameFi au cours des trois prochaines années.

Accolade Partners lève 175 millions de dollars pour lancer son deuxième fonds de fonds crypto. De même, la société de cryptographie sud-coréenne Hashed prévoit de lancer un fonds blockchain de 170 millions de dollars ce mois-ci.

Je ne choisis pas ici des exemples.

Il y a une quantité record d’argent VC qui afflue dans l’espace crypto. Au cours des six premiers mois de 2021, un montant record de 17 milliards de dollars avait été investi dans des projets de cryptographie. Les choses semblent s’améliorer ici au cours des six derniers mois et, par conséquent, vous pourriez voir le financement total en capital-risque de 2021 pour les projets de cryptographie. dépasser les 50 milliards de dollars cette année.

Wow… juste wow…

Et donc, je le répète avec conviction, Les VC se précipitent sur les marchés des crypto-monnaies.

Je pense que vous devriez suivre ces VC. Ce sont les gars les plus intelligents du marché. Et ils disent haut et fort que les crypto-monnaies sont l’avenir.

Cryptos : un nouveau monde courageux

Je ne pourrais pas être plus d’accord – ce qui signifie que le récent « crash flash » des cryptos est une opportunité d’achat en or pour les investisseurs à long terme.

Mais vous ne pouvez pas simplement aller là-bas et acheter un panier aléatoire de cryptos, car la vérité est que 99% des cryptos sur le marché sont omniprésents, sans substance. À long terme, ce seront des échecs.

Les VC sélectionnent le top 1% des cryptos en utilisant une équipe d’experts en blockchain pour analyser les 6 000 cryptos et plus sur le marché. Mais, à moins que vous ne gérez un fonds en ce moment, vous n’avez pas d’équipe d’experts en blockchain à votre disposition.

Alors laissez-moi vous proposer mon équipe d’experts blockchain.

J’ai réuni une équipe très impressionnante d’experts en cryptographie – y compris un concepteur NFT, un physicien et un scientifique des données, l’un des “pères fondateurs” de Bitcoin, et plus encore – pour trouver les meilleurs investissements cryptographiques sur le marché. Ce sont quelques-unes des personnes les plus intelligentes que j’ai jamais rencontrées…

Et ensemble, nous avons découvert quelque chose d’assez choquant.

Nous avons découvert que chaque crypto-monnaie possède un « code » unique – un ensemble unique de métriques critiques qui déterminent en fin de compte la validité et les probabilités de succès de cette crypto.

Nous avons donc développé un système quantitatif fiable pour déchiffrer ce code, pour chaque crypto. Ce système nous aide à identifier les meilleurs cryptos du marché avant qu’ils ne montent en flèche de milliers de pour cent.

Et ce n’est pas que de l’air chaud. C’est un système éprouvé qui a aidé à créer un portefeuille de cryptos à couper le souffle 760%.

Ce système pourrait être votre meilleur atout pour suivre les VC et obtenir des rendements 10X sur les marchés de la cryptographie.

J’espère donc vous voir mercredi soir, à 19 h 00, heure de l’Est, lorsque je vais m’asseoir et révéler ce système d’investissement en crypto-monnaie qui change la donne lors de ma toute première Événement de code cryptographique.

Croyez-moi. C’est un événement à ne pas manquer. Cliquez ici pour réserver votre place maintenant.

PS Si vous avez déjà plongé un orteil dans les marchés des crypto-monnaies, vous savez que cela peut être un endroit terrifiant, plein de volatilité. À première vue, les graphiques qui montrent le crash de Bitcoin sont effrayants ! Mais lorsque vous creusez plus profondément, vous vous rendez compte que toutes les similitudes avec les crashs cryptographiques précédents sont complètement fausses.

Avez-vous déjà entendu l’expression “corrélation n’égale pas causalité”? La réalité est que lorsque vous empilez deux lignes sinueuses l’une à côté de l’autre et que vous jouez au chartiste pour ajuster les délais, vous serez en mesure de corréler à peu près n’importe quelles deux choses dans le monde – et souvent, cette corrélation va être complètement Aléatoire, insignifiant, et sans signification.

Je parlerai davantage de cette signification dans l’essai de demain. D’ici là, je continue de vous demander de vérifier le contenu quotidiennement jusqu’au début de notre événement le mercredi 15 septembre à 19 h (heure de l’Est).

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.