Suivez Levante-Barça en direct

27/03/2021

À 20:35 CET

Le Barça affronte l’actuel leader du championnat régulier, Levante, en demi-finale aujourd’hui à la recherche d’une place en finale de la Coupe d’Espagne. Un duel qu’ils atteignent après avoir éliminé El Pozo hier aux tirs au but.

Les de Diego Rios Ils arrivent avec une bonne humeur après avoir signé leur première victoire dans la compétition à laquelle il s’agit de leur troisième participation. Les Valenciens ont signé leur passe dans un autre match angoissant contre Saragosse (2-1). De plus, lors de ses onze derniers matches officiels, Levante a ajouté neuf victoires à une seule défaite. Une séquence similaire à celle des Catalans avec 20 victoires en 21 matches officiels.

Pour cette rencontre, Place Andreu Il ne comptera qu’avec les pertes de Sergio Lozano -qui a voyagé avec ses compagnons à Madrid- et Esquerdinha, qui n’a pas répondu à l’appel pour être isolé en raison d’un coronavirus.

Le vainqueur de ce match se battra pour le titre face à l’Inter Movistar qui a laissé Jimbee Cartagena ce matin (0-2). Le match débutera à 21h00 et nous vous en parlerons en direct sur Sport.es.

L’échauffement est lancé!

💪 Barça et Levante UD ja s’escalfen WiZink! / Nous commençons à 21h! (BarçaTV et Tdp) Barça partant 5️⃣: Dídac, Marcenio, Dyego, Matheus, Ferrao Initial 5️⃣ Levante UD: Fede, Maxi Rescia, Rubi Lemos, Gallo, Esteban 📲 BarçaTV + 👉 https://t.co/HP9gRqUHvP pic.twitter.com/SVVBcS3yMt – Barça Futbol Sala (@FCBfutbolsala) 27 mars 2021

Aujourd’hui, il y aura une vieille connaissance des supporters du Barça dans les rangs de Levante. Mario Rivillos, qui a quitté le Barça la saison dernière, affrontera ses anciens coéquipiers aujourd’hui. Voici comment il appréciait la rencontre de la précédente:

🗣 @ rivillos10: «Aujourd’hui, nous allons quitter nos âmes pour être dans la finale & rdquor; «Nous sommes une équipe avec beaucoup de faim, beaucoup d’ambition. Nous croyons en ce que nous travaillons & rdquor; # CopaDeEspañaFutsal pic.twitter.com/x4Vj0yuXeM – LUD Futsal (@LUDfutbolsala) 27 mars 2021

De son côté, emmené d’abord par Roger, assistant dans les deux buts, puis soutenu par Fede, son gardien, Levante est revenu à Futbol Emotion Zaragoza (2-1), a consolidé les pronostics et s’est avancé vers les demi-finales de la Coupe d’Espagne avec toutes les épreuves causées par son rival compétitif et ambitieux.

🎥 Revivez notre victoire d’hier au WiZink Center! 🐸 À ce soir encore! # CopaDeEspañaFutsal pic.twitter.com/7SMolx6RV4 – LUD Futsal (@LUDfutbolsala) 27 mars 2021

« Il y a eu un peu de tout, un peu de jeu, un peu moins de jeu, un peu de peur à la fin de notre part à tous les deux. Ce fut un match très serré, que n’importe qui aurait pu gagner. », A reconnu Andreu Plaza après le choc avant El Pozo.

« Maintenant, je pense à Levante depuis cinq minutes et je dois encore attendre pour voir. J’imagine un match similaire, avec deux équipes au bon moment. Ils sont dans un très bon moment. Nous avons dû souffrir les deux équipes pour Je pense que demain nous serons tous libérés, les quatre équipes restantes. Nous avons rempli une partie de l’objectif et cela pourrait être un match plus ouvert « , a déclaré l’entraîneur du Barça à propos de son rival aujourd’hui.

Le Barça a surmonté hier les quarts de finale contre un combatif El Pozo qui a forcé des tirs au but avec un but de Marcel dans les dernières minutes du match. Au tour final, Miquel Feixas est devenu le protagoniste, sortant sur le dernier tir de Murcie pour arrêter le tir et placer le Barça en finale.

Le seul précédent de la saison entre les deux demi-finalistes s’est terminé par une victoire au Barça. Le 18 novembre, le Barça a battu Levante, ce qui a provoqué sa première défaite de la saison dans le choc qui a affronté les deux à Valence en Ligue, avec une victoire 2-5 à l’extérieur. C’est son seul précédent cette saison. Adolfo (deux), André Coelho, Sergio Lozano Oui Ferrao ils ont marqué les buts du Barça, Pedro Toro Oui Rafa Usin ils ont marqué pour Levante et le match a été défini dans les deux dernières minutes, avec trois buts de l’équipe catalane.

Tino Perez, L’entraîneur du Movistar Inter, a continuellement loué le jeu de ses joueurs pour se qualifier pour la finale de la Coupe d’Espagne avec un 0-2 à Carthagène, a fait remarquer que ses joueurs, « avec cet enthousiasme et cet effort supplémentaire sont capables de tout », et a souligné que ils «ne s’arrêtent» à aucun moment de la réunion.

Bonsoir! Une heure pour débuter cette deuxième finale de la Coupe d’Espagne.

Charger plus