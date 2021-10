Suivez l’exemple de l’Alabama en matière de garde d’enfants

— de OtherWords

Voici deux termes que vous ne vous attendez pas à voir ensemble : « l’État de l’Alabama » et « leader progressiste ». (D’accord, je suis un Texan, donc je n’ai pas le droit de pointer du doigt la régressivité de tout autre gouvernement d’État… mais quand même, Alabama ?)

Et pourtant, l’État du camélia s’est épanoui en tant que modèle d’action progressiste forte dans un domaine d’importance publique cruciale : la qualité des services de garde d’enfants.

C’est un cliché de dire « nos enfants sont notre avenir », mais c’est aussi vrai. Pourquoi, alors, investissons-nous si peu dans nos plus petits, notre avenir ?

Le système de garde d’enfants américain est une honte nationale. À l’échelle nationale, nous ne parvenons pas à fournir des endroits sûrs aux enfants de parents qui travaillent et à stimuler l’éducation des enfants de la prématernelle. L’échec lamentable des autorités étatiques et nationales à répondre à ce besoin social fondamental étend les inégalités, réduit les opportunités pour les femmes et restreint considérablement le progrès économique.

Pourtant, les responsables de l’Alabama ont récemment établi la norme nationale pour des programmes de pré-K efficaces en faisant un investissement majeur dans leurs enfants de quatre et cinq ans, en exploitant un réseau de garderies à l’échelle de l’État dans environ 1 300 quartiers et zones rurales.

Un facteur majeur du succès du programme est une approche à deux générations, non seulement pour éduquer les enfants, mais aussi pour fournir du matériel de soutien et un encadrement afin que les parents s’engagent en tant que « premiers enseignants » de leurs enfants.

Produisant des résultats démontrables année après année, le réseau public de l’État obtient un soutien et un financement bipartites de la législature de l’Alabama. Le programme est gratuit et accessible à tous, avec une attention particulière consacrée à l’enrôlement des familles souvent négligées dans les zones rurales pauvres et dans les communautés de couleur.

Plutôt que de traiter les enseignants comme des baby-sitters à bas salaire, l’Alabama les rémunère (et les respecte) comme les professionnels qu’ils sont et investit dans leur développement de carrière.

Le soutien fédéral à la garde d’enfants est un élément clé du plan Build Back Better du président Biden, mais le Congrès se dispute pour savoir s’il faut le financer. Mais si l’un de nos États les plus pauvres peut se lever pour répondre à ce besoin humain fondamental, qu’est-ce qui ne va pas avec le pays le plus riche de l’histoire du monde ?

À propos de l’auteur

Jim Hightower est commentateur radio, écrivain et conférencier. Il est également rédacteur en chef de la newsletter populiste, The Hightower Lowdown.