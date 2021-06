Suivez l’inconnu de Francisco

22/06/2021 à 20:14 CEST

Marc Brugues

La deuxième s’est terminée il y a trois semaines et la plupart des équipes commenceront la pré-saison dans quinze jours. Gérone part plus tard que les autres et reprendra également le travail plus tard. L’équipe de Gérone et Huesca sont les deux seuls clubs à n’avoir pas encore confirmé leur entraîneur.

A Montilivi, ils attendent ce qui se passe avec François. L’Andalou, touché, a beaucoup de doutes sur le démarrage d’une troisième saison. Pour l’instant, l’entraîneur andalou va déconnecter pendant quelques jours, le temps que le club décide également si Francisco ferme la scène – cela semble le plus probable – et ouvre la gamme à d’autres techniciens.

Autres noms

A Malaga, l’intérêt pour Sergio Pellicer, même si l’ancien joueur du Barça B figure également sur la liste, Poivre de Garcia, aussi bien que Michel, ex de Rayo et Huesca. Quoi qu’il arrive, le jeu de chaises à Second A a commencé il y a des semaines et il ne reste plus grand-chose à terminer. En ce sens, la tendance vers la catégorie est celle de la continuité.

La plupart des équipes sont déterminées à continuer et, pour l’instant, seuls quatre clubs auront un nouveau visage sur le banc. Ceux qui débuteront entraîneur seront deux des descendants et grands aspirants comme Eibar et Valladolid. Les Basques, après six ans avec José Luis Mendier, ont récupéré Gaizka Garitano, l’entraîneur qui les a déjà fait monter en 2014. De son côté, Valladolid a choisi Pacheta, qui a mené la seconde moitié de la saison à Huesca pour tenter de le sauver de la relégation en deuxième.