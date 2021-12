Suivez Plzen-Barça en direct

12/04/2021

Le à 19h25 CET

Dernier match du Barça dans le tour Élite de la Ligue des Champions. Les Catalans, après avoir ajouté deux victoires retentissantes lors de leurs deux premiers matchs, affrontent aujourd’hui l’équipe hôte, Plzen.

ceux de Jésus Velasco Il leur manque un point pour entrer dans le très convoité Final Four et les sert donc aujourd’hui avec un match nul. À ses débuts, le Barça a écrasé le Slovène Dobovec (8-2) malgré un départ en retard au tableau d’affichage. Le deuxième jour, il réagit à temps et bat le Belge Halle-Gooik (4-8). Maintenant, ils dépendent d’eux-mêmes pour sceller leur ticket contre une équipe qui a déjà ébloui lors de la phase principale, laissant l’italien Pesaro en dehors du « groupe de la mort ».

L’entraîneur du Barça pourra compter aujourd’hui sur les 14 joueurs qui ont composé cette expédition en République tchèque à l’exception de Pito, qui a été sanctionné. Le match débutera à 18h00 au TJ Lokomotiva Plzen. Nous vous le dirons en direct sur Sport.es.

Pour notre part, c’est parti ! Bon week-end!

Ce soir, à partir de 21h00, Benfica et Levante chercheront également leur billet. Côté Barça, ce mercredi un duel de haut niveau aux Palau : Barça-Inter.

Rappelles toi. La finale du Four se jouera aux dates suivantes :

Demi-finales : 28 ou 29 avril

Finale / match pour la troisième place : 30 avril ou 1er mai

Le lieu reste à déterminer.

FINAAAAAAL ! Le Barça sera dans le Final Four en 2022. L’équipe de Velasco a été supérieure dans ce groupe, ajoutant trois victoires en trois matchs. Ferrao en première mi-temps et Matheus, avec deux buts en seconde, ont condamné ce match et, accessoirement, le ticket pour le tour suivant. Triomphe numéro 48 pour les Catalans dans cette Ligue des Champions.

Coin pour Plzen. Sur le point de marquer Strajt lors de sa première intervention.

Dernière minute! Continuez à essayer le Plzen. Le Barça n’a plus qu’à tenir le coup.

Lozano au sol mais les arbitres n’ont rien sifflé. Adolfo se plaint.

Lozano sauvé ! Les Tchèques qui ont demandé un coup de main dans le quartier désespèrent. Il est sorti contre l’équipe de Velasco mais Coelho s’est précipité et a envoyé le ballon dans les tribunes.

Lozano ignifuge ! Quelle puissance, il a laissé tout le monde et a laissé Vahala vaincu mais le ballon est allé un peu long et il n’a pas pu finir son action.

Faute et jaune pour Marcenio. Tout le banc de Plzen se lève pour le réclamer. Très dangereux. Il cherche le creux Holy, il est laissé seul, il le joue pour Vnuk et Marcenio lui-même, un visionnaire, sort à la cour pour éviter le danger.

Pressez le Plzen qui rôde dangereusement dans la zone de Dídac. Vous avez six minutes pour essayer.

Esquerdinha ! Quel sang-froid Holy était, agissant comme un gardien-joueur pour sauver le but, uniquement devant le Barça. Il a lui-même attrapé le ballon et a marqué un « côte à côte » qui a presque surpris Dídac Plana.

Didac ! Sur le point de marquer le quatrième. Il a vu le but vide et n’y a pas pensé. Coup de pied même avec la gauche. Vnuk, le buteur du but de Plzen, a écarté le danger.

Dix dernières minutes de jeu ! Le Barça passe les minutes quand il parvient à garder le ballon. Plzen insiste avec cinq contre quatre. Il n’a pas encore abandonné ce jeu.

1-3

But de Plzen. Le tir extérieur de Vnuk touchait Lozano, modifiait la trajectoire et surprenait Dídac.

Charger plus