Suivez Reus Deportiu en direct

06/12/2021

Le à 21:34 CEST

Deuxième tour de Coupe pour le Barça. L’équipe dirigée par Edu Castro se mesure aujourd’hui en demi-finale à Reus Deportiu après avoir battu une combative Noia hier en quart de finale. Avant-dernière pierre d’achoppement vers le cinquième titre consécutif en coupe, le quatrième de la saison après l’OK Liga, la Supercoupe d’Espagne et la Supercoupe de Catalogne.

“Ce sera une demi-finale difficile”, a prédit l’entraîneur du Barça après avoir battu Noia 6-3 avec des buts de Pablo Álvarez (2), Helder Nunes, Matias Pascual, Ignacia Alabart et Pau Bargalló. Castro a demandé à ses hommes un dernier effort pour affronter ce dernier défi de la saison et, pour l’instant, l’équipe a tenu ses promesses.

Le champion de cette demi-finale affrontera le Liceo demain (13h15), qui a éliminé Caldes (4-1) dans l’autre match de la journée.

La rencontre entre le Barça et Reus Deportiu débutera à 20h00 et nous vous en parlerons en direct sur Sport.es

Pour notre part, c’est tout. Nous serons de retour demain pour vous raconter ce qui se passe lors de la grande finale de la Copa del Rey 2021. Bon samedi !

À plein temps! Le Barça se battra pour le titre de la Coupe.

Touchez et touchez le banc en essayant de trouver le trou. Llorca reçoit la faute, c’est le huitième de Reus.

Quelle démonstration de force de Baker ! Comment il a combattu ce ballon, malgré le fait que nous soyons déjà dans la dernière ligne droite du match. La rencontre s’est arrêtée pendant que Càndiz sèche le casque.

Dix dernières minutes. Pour le moment, il semble que Reus ne le puisse pas. Il reste de moins en moins de minutes pour tenter le retour.

Marc Julià non plus en deuxième option contre Chencho Fernández. 3-6 reste sur le tableau de bord.

Bleu pour Pau Bargalló, il monte sur le banc et laisse le Barça en infériorité numérique. Faute directe. Marc Julià au lancement.

Chencho ! Paradón du gardien barcelonais qui a bien résisté à l’arrivée du joueur de Reus.

Le Barça insiste, Pablo Álvarez essaie. Passif pour le Barça qui met fin à la possession sans tirer au but.

Maintenant, Baker essayait de contrer, qui s’est connecté avec Llorca qui n’a pas réussi.

Faute de Marc Julià, cinquième pour Reus. Le joueur proteste. Le Barça sert la faute et Alabart était sur le point de marquer. Le tir est parti du côté du but de Càndid Ballart.

Très peu de fautes aujourd’hui dans ce match. Quatre de Reus et sept du Barça. Hier, contre Noia, les deux équipes avaient atteint dix avant la pause. Violation maintenant cinq secondes, la première du match.

La deuxième mi-temps commence ! 25 minutes d’avance pour la résolution de cette réunion.

Fin de la première partie ! Le Barça est en bonne voie pour cette demi-finale avec un important 2-6 déjà en vue. Il a commencé par marquer l’équipe de Tarragone par l’intermédiaire de Marc Julià mais Bargalló a répondu pour égaliser à nouveau. Plus tard, Pablo Álvarez et Ignacio Alabart ont augmenté le loyer. Álex Rodríguez a marqué 2-4 mais à partir de là, le Barça a imposé son rythme et avec un but de Joao et un autre de Bargalló a fermé le score avec un avantage de quatre buts.

On va se reposer en demi-finale avec le but de Pau Bargalló ! @FCBhoquei bat @ReusDeportiu 6-2

