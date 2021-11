Suivez tout avec 40 % de réduction sur les Galaxy SmartTag et SmartTag+ de Samsung

Lancés plus tôt cette année, les trackers Galaxy SmartTag de Samsung fonctionnent avec les smartphones Galaxy de l’entreprise pour aider à suivre les objets de valeur, les animaux de compagnie ou tout ce que vous souhaitez garder un œil.

Et pour le Black Friday, B&H propose les deux variantes SmartTag à un peu plus de 40 % de réduction, portant le prix du SmartTag+ à 24,99 $ et le SmartTag standard à seulement 17,99 $. Les mêmes remises s’appliquent également à deux packs des deux versions de l’étiquette, bien qu’il n’y ait malheureusement aucune économie supplémentaire pour l’achat d’un pack de deux par opposition à deux étiquettes individuelles.

Le SmartTag standard fournit une fonctionnalité de suivi de localisation de base, tandis que le SmartTag+ utilise la technologie ultra-large bande pour une surveillance plus précise – et une intégration utile de la caméra – lorsqu’il est associé à un produit phare récent de Samsung. Si vous êtes dans l’écosystème SmartThings de Samsung, vous pouvez également laisser votre étiquette interagir avec les éléments de votre maison intelligente.

Les niveaux de stock varient actuellement en fonction du modèle d’étiquette que vous recherchez et de la disponibilité du pack simple/double, sans parler des options de couleur, il vaut donc la peine de vérifier les différentes combinaisons sur le site de B&H pour trouver ce que vous recherchez.

Obtenez plus de 40 % de réduction sur les SmartTags Galaxy

Samsung Galaxy SmartTag / SmartTag+



Les rondelles de suivi miniatures de Samsung fonctionnent avec votre smartphone Galaxy pour suivre des objets dans le monde, en fonction de la proximité avec d’autres téléphones Samsung. Et maintenant, ils sont moins chers que jamais pour le Black Friday.

À partir de 17,99 $ chez B&H

J’ai examiné le SmartTag + pour Android Central en juillet et j’ai trouvé qu’il s’agissait d’un tracker miniature compétent pour les utilisateurs Samsung dédiés.

Comme le Galaxy SmartTag ordinaire, le SmartTag+ fournit une localisation fiable dans le monde, grâce à la présence massive de Samsung sur le marché des smartphones. Et si vous possédez un Galaxy Note 20 Ultra, S21+, S21 Ultra ou Z Fold 2, vous constaterez probablement que 10 $ est une prime raisonnable pour utiliser les nouvelles capacités de numérisation à proximité du Tag+. Mais la proposition de valeur du Tag+ dépend également de votre engagement envers l’écosystème Samsung. Si vous passez à un smartphone autre que Samsung à l’avenir, votre nouvel appareil ne pourra pas suivre votre étiquette. Et si vous avez opté pour une autre entreprise comme Google ou Amazon pour votre maison intelligente, vous passerez à côté d’un sous-ensemble des fonctionnalités de cette balise.

Les niveaux de stock pour de nombreuses combinaisons SmartTag sur le site Web de B&H sont bas, vous voudrez donc sauter rapidement sur cette offre si vous êtes intéressé.

