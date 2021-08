Suivez toutes les dernières mises à jour d’Oxygen OS ici

Bienvenue dans le hub de mises à jour OnePlus 8T. Ici, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android pour l’appareil, y compris les versions logicielles passées et futures.

Comme ses frères et sœurs, le OnePlus 8T fonctionne sur Oxygen OS, le skin Android maison de OnePlus. Oxygen OS est connu pour ses mises à jour rapides qui durent très longtemps, alors assurez-vous de mettre cette page en signet et de la revisiter souvent.

Version stable actuelle: Android 11

Quand le OnePlus 8T recevra-t-il Android 12 ? Décembre 2021 (estimation)

Dernière mise à jour OnePlus 8T

19 août 2021 : OnePlus déploie Oxygen OS 11.0.10.10 (UE et NA) et 11.0.9.9 (IN) sur le OnePlus 8T. Bien que numérotées différemment, il s’agit en fait de la même mise à jour avec les mêmes changements de base. L’affichage ambiant voit maintenant un mode Bitmoji et gagne également une fonction de capture d’écran AOD. La prise en charge du OnePlus Buds Pro arrive également, tandis que OnePlus apporte également l’application OnePlus Store en Inde. Enfin, le OnePlus 8T obtient le correctif de sécurité d’août après avoir raté le correctif de juillet lors du cycle de mise à jour du mois dernier.

Plusieurs autres correctifs et optimisations sont également répertoriés par OnePlus. Voir le changelog complet ci-dessous :

Système

OnePlus Buds Pro nouvellement adapté et a apporté de nouvelles fonctionnalités puissantes Nouvellement ajouté la fonction de capture d’écran pour AOD Correction du problème d’échec des gestes de navigation dans certaines scènes Amélioration de la stabilité du système et correction des problèmes connus Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.08

Caméra

Optimisation de l’effet du mode portrait de la caméra frontale

Boutique OnePlus (EN UNIQUEMENT) Un moyen intuitif et pratique de gérer votre compte OnePlus, d’obtenir une assistance facile d’accès, de découvrir des avantages intéressants réservés aux membres et d’acheter des produits OnePlus. (Veuillez noter qu’il peut être désinstallé)

Affichage ambiant

Bitmoji AOD nouvellement ajouté, co-conçu avec Snapchat, qui animera l’affichage ambiant avec votre avatar Bitmoji personnel. Votre avatar sera mis à jour tout au long de la journée en fonction de votre activité et des choses qui se passent autour de vous (Chemin : Paramètres > Personnalisation > Horloge sur affichage ambiant > Bitmoji)

OnePlus note que la mise à jour est actuellement disponible en Europe, mais qu’elle sera déployée aux utilisateurs nord-américains et indiens en temps voulu. Vous voulez vérifier si la mise à jour est disponible ? Puis dirigez-vous vers Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Mises à jour précédentes du OnePlus 8T

22 juillet 2021: La mise à jour relativement mince d’Oxygen OS 11.0.9.9 a apporté le OnePlus Store au OnePlus 8T, ainsi que des correctifs pour l’appareil photo et le système.

27 mai 2021 : OnePlus a proposé une nouvelle mise à jour du système d’exploitation Oxygen aux utilisateurs de OnePlus 8T en Inde et en Europe (11.0.8.13) et en Amérique du Nord (11.0.8.12). La mise à jour a apporté le correctif de sécurité de mai 2021, des performances réseau améliorées et une fluidité améliorée tout en glissant sur l’écran d’accueil. Il a également apporté plusieurs correctifs.

29 mars 2021 : Numéroté comme la mise à jour Oxygen OS 11.0.8.12 en Inde et en Europe, et Oxygen OS 11.0.8.11 en Amérique du Nord, ce correctif stable a apporté des correctifs cruciaux pour l’ensemble du système, de la caméra et de l’horloge. La mise à jour de sécurité Android de mars 2021 a également été incluse.

29 décembre 2020 : OnePlus a lancé la mise à jour Oxygen OS 11.0.6.7 pour les appareils déverrouillés du monde entier. Le plus gros changement avec cette mise à jour est l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’ajuster la hauteur du clavier. Cela devrait aider les gens à avoir une meilleure expérience de frappe, car ils peuvent ajuster le clavier pour répondre à leurs besoins et préférences uniques. Cette mise à jour a également fourni une qualité d’image Nightscape améliorée, des gestes améliorés, un meilleur déverrouillage des empreintes digitales et le correctif de novembre 2020.

21 novembre 2020 : Le fabricant a déployé Oxygen OS 11.0.5.6 pour le OnePlus 8T. La mise à jour consistait en un tas d’améliorations, notamment une meilleure reconnaissance des empreintes digitales et une meilleure qualité d’imagerie. OnePlus a déclaré que les optimisations de la consommation d’énergie dans la mise à jour augmentent également la durée de vie de la batterie du téléphone. De plus, la mise à jour a corrigé un bogue de cache d’application et un problème de flash d’écran. Les performances et la stabilité globales du système ont également été améliorées.

5 novembre 2020 : OnePlus a publié la version Oxygen OS 11.0.3.4 pour le OnePlus 8T. Il comprenait des optimisations de la consommation d’énergie, des améliorations de la qualité et de la stabilité de la caméra et un tas de corrections de bugs.

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus 8T vous utilisez dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire !