Suivez toutes les dernières mises à jour d’Oxygen OS ici

Mise à jour: 30 mars 2021 (00 h 54 HE): Le OnePlus 8T reçoit désormais la mise à jour stable Oxygen OS 11.08.12 en Inde et en Europe, et Oxygen OS 11.0.8.11 en Amérique du Nord.

La dernière mise à jour contient un certain nombre de correctifs cruciaux pour le système global, la caméra et l’horloge. Il met également à niveau le téléphone avec le correctif de sécurité Android de mars.

Vous pouvez lire le journal des modifications complet ci-dessous.

Système

Optimisation de la position de l’icône URGENCE sur l’écran de verrouillage Amélioration de la sensibilité des gestes de navigation pendant le chargement Correction du problème d’échec après le changement de police personnalisée Correction du problème selon lequel le service d’informations sur l’écran de démarrage pouvait cesser de fonctionner Correction du problème de faible probabilité que la langue dans Provision ne suive pas le système Correction du problème de faible probabilité que la capture d’écran étendue peut cesser de fonctionner Correction du problème de faible probabilité avec l’enregistreur selon lequel la qualité d’enregistrement pourrait ne pas correspondre au résultat attendu Correction du problème selon lequel la réutilisation de la mauvaise empreinte digitale appuyée longuement pour déverrouiller provoquera un écran flash Correction du problème de faible probabilité que le double tapotement est anormalement déclenché lors de la saisie Correction du problème d’échec lors du réveil de l’assistance vocale dans l’écran de verrouillage en faisant glisser l’icône Correction du problème d’affichage anormal de l’heure de l’écran d’accueil lorsque la langue du système est l’arabe Mise à jour du correctif de sécurité Android à 2021.03

Appareil photo

Correction du problème de retard lors de la lecture de vidéos enregistrées par 4K CINE 60FPS

Horloge

Correction du problème selon lequel le réveil pouvait ne pas sonner comme prévu les jours ouvrables

Comme toujours, cette OTA sera incrémentielle. Un déploiement plus large devrait commencer dans les prochains jours.

Article original: 30 octobre 2020 (8 h 35 HE): Bienvenue dans le hub de mises à jour OnePlus 8T. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur les dernières mises à jour Android de l’appareil, y compris les versions logicielles passées et futures.

Comme ses frères et sœurs, le OnePlus 8T fonctionne sur Oxygen OS, le skin Android de OnePlus. Oxygen OS est connu pour ses mises à jour rapides qui durent très longtemps, alors assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris et de la revoir souvent.

OnePlus 8T Mieux que le OnePlus 8, mais toujours pas aussi bon que le OnePlus 8 Pro

Le dernier produit phare de OnePlus propose des mises à niveau relativement subtiles par rapport au OnePlus 8. Cependant, il dispose d’une nouvelle fonctionnalité énorme: Warp Charge 65, qui permettra au 8T de se charger plus rapidement que tout autre téléphone OnePlus.

Mises à jour OnePlus 8T

Version stable actuelle: Android 11Quand le OnePlus 8T recevra-t-il Android 12? Octobre 2021 (estimé)

Le OnePlus 8T a été lancé le 14 octobre 2020, avec Android 11 prêt à l’emploi. Comme la série OnePlus 8, nous prévoyons au moins deux mises à jour majeures d’Android à l’avenir – Android 12 en 2021 et Android 13 en 2022.

OnePlus a lancé la première mise à jour du OnePlus 8T le 19 octobre. La version 11.0.1.2 a amélioré la consommation d’énergie et la connectivité réseau du téléphone. Il a également apporté des modifications de la caméra au mode vidéo Nightscape et d’autres ajustements de la balance des blancs. Pour les personnalisateurs, le style Canvas a été ajouté aux options AOD. Il y avait aussi un ajout controversé. L’application Amazon Shopping a été associée à la mise à jour en Inde, ce qui a provoqué un tollé de la part des utilisateurs. Heureusement, l’application peut être désinstallée relativement facilement.

Le 30 octobre 2020, OnePlus a déployé Oxygen OS 11.0.2.3 pour le OnePlus 8T. Cela a amélioré la consommation d’énergie du téléphone. Il a également abordé la latence Bluetooth, résolu un problème de galerie et résolu un problème d’icône de bureau.

Le 5 novembre, OnePlus a publié la version Oxygen OS 11.0.3.4 pour OnePlus 8T. Il comprenait des optimisations de la consommation d’énergie, des améliorations de la qualité et de la stabilité de la caméra, ainsi que de nombreuses corrections de bogues.

À la mi-novembre, OnePlus a déployé une mise à jour hot-fix Oxygen OS pour le OnePlus 8T en Inde, dans l’UE et aux États-Unis. La mise à jour contenait un certain nombre d’optimisations pour des éléments tels que la stabilité des appels, la caméra, la consommation d’énergie, le curseur d’alerte, les jeux, etc. Il comportait également plusieurs corrections de bogues. Vous pouvez lire le journal des modifications complet ici.

Le 21 novembre, OnePlus a déployé Oxygen OS 11.0.5.6 pour le OnePlus 8T. La mise à jour consistait en un tas d’améliorations, notamment une meilleure reconnaissance des empreintes digitales et une meilleure qualité d’image. OnePlus a déclaré que les optimisations de la consommation d’énergie dans la mise à jour augmentaient également la durée de vie de la batterie du téléphone. De plus, la mise à jour a corrigé un bogue de cache d’application et un problème de flash d’écran. Les performances et la stabilité globales du système ont également été améliorées. Vous pouvez lire le journal des modifications complet ici.

OnePlus a lancé la mise à jour Oxygen OS 11.0.6.7 pour les appareils déverrouillés du monde entier à la fin du mois de décembre. Le plus gros changement avec cette mise à jour est l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’ajuster la hauteur du clavier. Cela devrait aider les gens à avoir une meilleure expérience de frappe car ils peuvent ajuster le clavier en fonction de leurs besoins et préférences uniques. Cette mise à jour a également fourni une qualité d’image Nightscape améliorée, des gestes améliorés, un meilleur déverrouillage des empreintes digitales et le correctif de novembre 2020.

Le 12 mars 2021, OnePlus a annoncé la première version bêta ouverte du OnePlus 8T. Il a apporté un certain nombre d’optimisations et le correctif de sécurité de février aux téléphones.

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus 8T vous bascule dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

Cherchez-vous une autre mise à jour de l’appareil? Dirigez-vous vers notre suivi général des mises à jour Android 11 sur le lien.