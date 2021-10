Suivez-vous trop de personnes sur Instagram ? L’hormone de l’amour pourrait y être pour beaucoup

10/03/2021 à 09:00 CEST

La ocytocine, également connue sous le nom d’« hormone de l’amour », est responsable de la régulation du bonheur, de l’empathie et de l’affection pour les gens.

Bien que cette hormone soit connue pour être étroitement liée aux interactions sociales, elle interfère également avec le environnement en ligne C’est une toute nouvelle information.

Cela peut vous intéresser : Pourquoi ressentons-nous des papillons dans notre estomac ?

Et c’est qu’une étude récente de l’Université technologique de Nanyang (Singapour) a découvert que les niveaux de cette substance sont altérés lorsque nous interagissons dans le réseaux sociaux.

Instagram régule-t-il l’ocytocine chez les humains ?

Instagram régule-t-il l’ocytocine chez les humains ?Dans cette recherche a participé 57 étudiants de l’université elle-même, tous âgés de 18 à 25 ans.

L’âge de la cour se concentre sur la génération de la soi-disant ‘natifs numériques’. Ce groupe se caractérise par une relation aux réseaux sociaux de manière presque naturelle, puisqu’ils les ont assimilés dès leur plus jeune âge.

Dans l’étude, ils ont vérifié les profils Instagram de ces personnes au complet : profil, posts, followers et suivis.

De plus, ils pris des échantillons d’ADN, ils ont mené une enquête sur l’anxiété et une autre sur leurs relations.

De cette façon, ils ont vérifié que les participants qui avaient un la petite variation d’un gène associé à l’ocytocine avait tendance à suivre plus de personnes sur Instagram.

Plus précisément, il s’agit du gène OXTR, une protéine qui fonctionne comme un récepteur de « l’hormone de l’amour ».

Avec cela, ils sont arrivés à un conclusion inquiétante : quand les utilisateurs se sentent plus valorisés en ayant plus de followers, d’interactions ou de publications réussies sur vos réseaux sociaux, l’ocytocine augmente.

Cependant, l’effet inverse est potentiellement dévastateur pour la santé mentale des jeunes. En conclusion, aujourd’hui Instagram régule l’ocytocine des gens (avec tout ce que cela implique).

Cependant, les auteurs de l’étude eux-mêmes ont souligné qu’elle a été réalisée auprès d’un très petit échantillon de personnes, dans un environnement très spécifique, donc les résultats doivent être considérés avec prudence.

Même ainsi, comme l’explique l’auteur principal de l’étude, Gianluca Esposito, ses résultats peuvent être très utile pour inspirer de futures recherches sur la sociabilité en ligne.

Instagram est-il toxique ?

Instagram est-il toxique ?Un rapport publié par le Wall Street Journal à la mi-septembre a mis en garde contre l’existence d’un rapport Instagram interne inquiétant.

Dans celui-ci le impact négatif que les comparaisons pourraient avoir chez les adolescents utilisateurs du réseau social.

Les recherches sur Instagram ont révélé que “32% des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir plus mal”, selon le WSJ.

L’entreprise, pour sa part, a nié qu’Instagram soit toxique et s’assure que leurs enquêtes internes visent à garantir que la plateforme “a le meilleur impact possible”.

Bien que ce réseau social continue de chercher des solutions pour éviter les sentiments négatifs, comme cacher le nombre de « j’aime », des études comme celle en cours mettent en évidence à quel point Instagram peut être dommageable pour certaines personnes.

L’ocytocine et la dépendance

L’ocytocine et la dépendanceLa ocytocine C’est une hormone générée dans l’hypothalamus, avec une multitude de fonctions.

Il est généré lors de la orgasme provoquer des contractions utérines qui favorisent l’ascension des spermatozoïdes.

Elle est responsable de affection calme des couples établis, une fois que l’euphorie dopaminergique s’est calmée.

Et c’est aussi la cause de relier qui est générée entre une personne qui vient d’accoucher et son enfant. Et c’est que, plus que l’hormone de l’amour, c’est le hormone d’attachement.

Dans ces regards ou dans ces mots entonnés comme des caresses avec le nouveau-né, nous commençons à nous impliquer socialement avec le bébé. C’est ainsi que la danse de l’attachement qui favorise régulation émotionnelle.