Suivi de chaque transaction à la date limite des échanges NFL 2021

La date limite des échanges de la NFL est une affaire généralement ennuyeuse dont on parle toujours avec une énorme possibilité, mais qui aboutit rarement à quelque chose de concret. À mi-parcours, la plupart des équipes sont satisfaites de leurs listes ou acceptent leur sort, ce qui rend le potentiel de transactions de grande envergure hautement improbable.

Cela dit, 2021 pourrait être différent. Nous constatons une parité sans précédent dans la ligue avec les deux conférences et de nombreuses divisions toujours en suspens. Fondamentalement, n’importe qui pourrait faire une course dans le sprint jusqu’à la fin, et cela, associé à des blessures éreintantes, pourrait vraiment entraîner des transactions majeures alors que les équipes cherchent à ajouter leurs dernières pièces.

Suivons chaque mouvement qui s’est produit jusqu’à présent.

Les Broncos échangent Von Miller aux Rams contre deux futurs choix au repêchage

Il s’agit simplement d’un mouvement où Los Angeles a ajouté une valeur incroyable pour presque rien. Ce n’est pas comme si l’équipe avait besoin d’un autre chasseur de passes, mais quand vous pouvez obtenir quelqu’un du talent de Miller pour quelques choix au repêchage, c’est une évidence.

Il est encore plus simple de comprendre pourquoi les Rams ont pris cette décision étant donné que les Broncos paient incroyablement 9 millions de dollars sur les 9,7 millions de dollars restants de l’accord de Miller.

Les Rams étaient déjà un concurrent avant ce commerce, et maintenant c’est un signe qu’ils font un effort majeur pour le Super Bowl.

Les Steelers échangent Melvin Ingram aux Chiefs pour un choix de 6e ronde

Il ne fait aucun doute que Kansas City a besoin d’aide sur le plan défensif, bien qu’il soit douteux qu’Ingram soit le faiseur de différence dont ils ont vraiment besoin.

Le secondeur de 32 ans ne s’entendait pas avec les Steelers après avoir été signé en tant qu’agent libre après neuf années réussies avec les Chargers. Peut-être qu’il pourra revenir en forme avec les Chiefs, mais cela nécessiterait vraiment de revenir en arrière. C’est un commerce à faible investissement qui aide à stabiliser un navire défensif très rocheux à Kansas City.

À quoi d’autre pouvons-nous nous attendre?

Les Saints pourraient être sur le marché pour un QB partant Le Tennessee a besoin d’un porteur de ballon Tua Tagovailoa pourrait être traité Quelqu’un pourrait prendre un risque et échanger pour Deshaun Watson