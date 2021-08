Suivi de la date de réapprovisionnement de la Xbox Series X : Best Buy, Walmart, GameStop et Target – quand acheter une Xbox

Les dates de réapprovisionnement de la Xbox Series X en août 2021 ont été limitées, mais si vous suivez notre La Xbox réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider – et activez les notifications pour les alertes – vous saurez quand la Xbox sera en stock aux États-Unis. Nous avons suivi la console en août chez Walmart, GameStop, Antonline et la propre boutique en ligne de Microsoft. Nous nous attendons à ce que Best Buy et Amazon finissent par réapprovisionner la Xbox, car notre outil de suivi des dates souligne que juin était la dernière fois que l’un ou l’autre magasin disposait de la Xbox Series X pour 499 $. Walmart est devenu le détaillant le plus fiable pour Xbox Series X aux États-Unis, même si ses délais de livraison sont souvent plus longs.

Voici ce qu’il faut faire pour trouver la Xbox Series X en stock :

Instructions de réapprovisionnement Xbox

► Lorsque? Suivez le tracker Twitter de réapprovisionnement Xbox Matt Swider et activez les notifications pour des alertes de réapprovisionnement instantanées.

► N'achetez jamais auprès d'autres utilisateurs de Twitter – jamais. Ce sont toutes des arnaques. N'achetez que dans les magasins américains auxquels Matt vous alerte.

► Besoin d’aide? Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Matt Swider pour un coaching en direct et des mises à jour vidéo chaque fois qu’un réapprovisionnement Xbox Series X est annoncé.

Itinéraire pour recevoir nos alertes Xbox : Cliquez sur cette image de cette alerte de réapprovisionnement Walmart Xbox Series X de Matt Swider et activez les notifications (cette petite icône de cloche) pour des alertes instantanées.

Prochaine date de réapprovisionnement de la Xbox Series X pour Best Buy : Inconnu, mais c’est en retardDernière date de réapprovisionnement de la Xbox Series X chez Best Buy : Mercredi 14 juillet à 15h10 HAE Comment acheter la Xbox de Best Buy : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement Xbox

Nous n’avons pas vu le réapprovisionnement de la Xbox Series X de Best Buy depuis la mi-juillet, selon notre tracker Twitter de réapprovisionnement Matt Swider, et même s’il a émis des alertes Twitter sur quelques dates de réapprovisionnement de Best Buy PS5 en août. La console de Microsoft est soudainement devenue plus difficile à acheter au second semestre 2021.

La bonne nouvelle est que Best Buy réapprovisionne souvent les consoles de nouvelle génération pendant la journée (il n’a jamais fait de réapprovisionnement le week-end ou la nuit en 2021, vous ne vous endormirez donc pas s’il continue de suivre ce modèle) et nous pensons que nous sommes en retard pour la console. Il retient également la Xbox Series X sur le thème Halo Infinite, mais a une page de produit pour la console en édition limitée à l’allure élégante avec un bouton d’ajout au panier grisé qui promet qu’il est « à venir bientôt ».

Prochaine date de réapprovisionnement de la Xbox Series X pour Walmart : Généralement les jeudis (mais pas tous les jeudis)Dernière date de réapprovisionnement de la Xbox Series X chez Walmart : 25 août à 21 h HAE (rare mercredi)Comment acheter la Xbox de Walmart : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement Xbox

Le réapprovisionnement de Walmart Xbox Series X a toujours eu lieu un jeudi (mais nous n’avons pas dit que c’était tous les jeudis) en 2021 – sauf la semaine dernière lorsque le détaillant à grande surface a décidé de mettre les consoles Xbox en vente un jour plus tôt que d’habitude. Il y avait un réapprovisionnement à la fois à 12 h HAE et à 21 h HAE, ce qui signifie que davantage de personnes ont pu acheter les systèmes de jeux vidéo, quel que soit leur emploi du temps.

Walmart a également eu une précommande spéciale de la Halo Infinite Xbox Series X à 20 h 30 HAE le même soir (cela fait peut-être partie de la raison de la date non prévue ?). La Xbox Series X normale est en rupture de stock jusqu’en octobre, selon les estimations d’expédition des adeptes de Matt Swider, mais parfois des livraisons Walmart plus tôt. Le moment où Walmart peut exécuter ces commandes dicte quand le prochain réapprovisionnement de la Xbox Series X aura lieu. Nous le suivons toujours pour le jeudi normal à 15h00 HAE, juste au cas où.

Réapprovisionnement de la Xbox Series X sur GameStop

Prochaine date de réapprovisionnement de la Xbox Series X sur GameStop : Peut-être cette semaine avec PS5Dernière date de réapprovisionnement de la Xbox Series X sur GameStop : Mardi 17 août à 11h HAEComment acheter la Xbox sur GameStop : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement Xbox

Le premier GameStop depuis des mois s’est produit en août, et nous espérons que cela continue d’être une tendance chez le plus grand détaillant de jeux aux États-Unis. Avec le lancement de Madden NFL 22, GameStop a proposé un pack console Xbox tentant – pour ses membres Pro.

L’adhésion à GameStop PowerUp Rewards Pro coûte 15 $ par an et, avec les offres groupées, effraie la plupart des revendeurs qui ne peuvent pas en tirer profit, et c’est une bonne chose pour les vrais joueurs qui veulent jouer à des jeux et avoir un contrôleur supplémentaire. Vous dépenserez un peu plus pour la Xbox que la console seule au PDSF de 499 $, mais le prix de tout ce qui est inclus est à sa valeur nominale.

Alors que GameStop a eu la PS5 presque toutes les semaines ou toutes les deux semaines au cours des derniers mois, il a cessé de faire des réapprovisionnements Xbox en ligne cohérents en juin (à l’époque, le réapprovisionnement de GameStop Xbox Series X en magasin le 15 juin [the only in-store console restock of any major retailer in the US in all of 2021]).

Nous verrons ce qui se passe à nouveau en ligne mardi ou mercredi, lorsqu’il a déjà fait des bundles de consoles de nouvelle génération dans le passé.

Réapprovisionnement cible Xbox Series X: quotidiennement en ligne localement

Le réapprovisionnement de Target Xbox est en ligne localement maintenant presque tous les matinsSeuls quelques codes postaux ont la Xbox Series X à vendre – et seulement quelques consoles à celaCeci est très différent des réapprovisionnements nationaux de la Xbox Series X avant

Mettre à jour: Les dates de réapprovisionnement Xbox chez Target se produisent de manière aléatoire lorsque les consoles arrivent dans les magasins individuels. Ce sont donc toujours des commandes en ligne, mais réapprovisionnées localement avec quelques codes postaux ayant encore moins de consoles sous la main.

Tous les matins en semaine – et parfois le samedi – Cible a la Xbox Series X en stock dans des magasins aléatoires à acheter en ligne (non, vous ne pouvez pas acheter la Xbox dans les magasins aux États-Unis pour le moment). Le problème est qu’il est difficile d’émettre des alertes Twitter lorsqu’il s’agit généralement de magasins sélectionnés dans une ville et qu’il n’y a que cinq consoles dans le cadre du réapprovisionnement Xbox.

Target est passé d’une date de réapprovisionnement à l’échelle nationale à une offre de la Xbox Series X au niveau local (encore une fois à acheter en ligne uniquement dans les magasins) et les consoles Xbox sont à vendre car elles arrivent chaque matin.

Disponibilité secrète de la Xbox Series X de Microsoft

Prochaine date de réapprovisionnement de la Xbox Series X chez Microsoft : En retard, généralement le dimanche ou le jeudiDernière date de réapprovisionnement de Microsoft Xbox Series X : Jeudi 26 août, 29 juillet à 18 h HAEMicrosoft a détourné une partie du stock de consoles Xbox vers son programme Xbox InsidersLes bêta-testeurs (de nouveaux tableaux de bord) ont accès à l’achat d’une consoleCela nécessite d’allumer votre console Xbox One

Microsoft a verrouillé les jeudis à sa date de réapprovisionnement, et nous venons de voir certaines consoles Xbox être mises en ligne jeudi dernier à 18 heures HAE, selon le tracker de réapprovisionnement Xbox Matt Swider. C’est devenu le délai le plus constant pour que Microsoft propose la Xbox Series X à la vente.

Cependant, au cours des derniers mois, il a détourné des milliers de consoles Xbox de sa propre boutique en ligne vers un nouveau programme pilote. Le plan de mise à niveau Xbox Insiders Xbox Series X, découvert pour la première fois par Bradon Hofer, est en fait une excellente incitation pour les personnes qui souhaitent tester la version bêta des réglages du tableau de bord et d’autres mises à jour du système que Microsoft développe pour ses consoles. Et si vous êtes coincé à tester des choses sur une ancienne Xbox One et que vous souhaitez passer à la nouvelle Xbox Series X, vous devriez vraiment être le premier en ligne.

Noter: Microsoft n’a pas dit s’il continuerait à proposer ce programme tout au long de 2021, mais si vous voulez l’essayer, allumez votre ancienne console Xbox One afin de vous connecter à ce menu particulier Xbox Insiders. Vous y accédez en ligne et vous ne pouvez pas non plus trouver le menu sur une Xbox Series X. Cela empêche les propriétaires de Xbox Series X de commander une deuxième console à partir de leur tout nouveau système.

Réapprovisionnement d’Amazon Xbox Series X

Croyez-le ou non, Amazon n’a pas eu de réapprovisionnement de Xbox Series X depuis le Prime Day fin juin. Cela signifie que le détaillant en ligne est également en retard pour mettre la Xbox en vente, et que beaucoup de ses clients vont réclamer l’opportunité de l’acheter en raison de toute la demande refoulée. Ce sera pour le moins chaotique.

Quelque chose qu’Amazon a fait à l’étranger avec des réapprovisionnements est des ventes limitées aux clients Prime. Cela permettrait de surmonter les nombreux problèmes qu’Amazon (et aussi Walmart) rencontre avec les revendeurs qui récupèrent toutes les consoles à l’aide de bots. Jusqu’à présent, les événements de réapprovisionnement Prime uniquement n’ont pas eu lieu aux États-Unis.

Avec le lancement de la version bêta de Halo Infinite, la demande pour la Xbox Series X va augmenter, et nous suivons en direct tous les principaux détaillants américains et mettons à jour nos rapports de réapprovisionnement exclusifs à chaque étape du processus.

Xbox All-Access est souvent le réapprovisionnement silencieux

Walmart et GameStop avaient la Xbox Series X en stock via All Access pendant des semaines et personne ne l’a remarquéLe programme de paiement au fur et à mesure vous accroche à un contrat de 24 mois

Des magasins comme Walmart et GameStop réapprovisionnent souvent la Xbox Series X via le forfait Xbox All Access, qui fonctionne un peu comme un forfait pour smartphone. Vous payez pour la console au fil du temps, mais vous êtes également inscrit au Xbox Game Pass Ultimate (qui est en fait quelque chose que vous devriez de toute façon envisager d’acheter avec une Xbox).

Après 24 mois, vous économisez quelques dollars avec ce plan Xbox Series X, mais vous êtes obligé de le payer pendant deux ans.

L’actualité du réapprovisionnement de la Xbox Series X se poursuit pendant les derniers jours d’août et jusqu’en septembre. Nous atteignons cependant le moment critique. La demande a commencé à baisser pour la nouvelle Xbox, mais l’offre aussi. Et le problème que nous voyons se préparer est que la Xbox va devenir plus difficile à acheter à partir d’octobre, lorsque tous les parents commenceront à réaliser qu’ils ont besoin de cette console pour Noël. Tout à coup, des millions de nouveaux acheteurs, qui ne cherchaient pas la Xbox Series X à vendre avant aujourd’hui, vont rejoindre le chaos.