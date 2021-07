Suivi de la reprise de Covid-19 : la fréquentation des commerces de détail et des loisirs à 21 % VAB estimée à 7,8%

Pour que l’économie indienne s’ouvre davantage et connaisse une croissance, le nombre d’infections doit fortement baisser. (Image représentative)

Les indicateurs de mobilité comme les personnes sortant pour des activités récréatives ou des promenades dans les lieux publics en disent long sur le rythme d’ouverture des marchés et le contrôle des niveaux d’infection à Covid-19. En analysant ces indicateurs de mobilité à travers les pays, un rapport de Care Ratings a noté qu’en Inde, la fréquentation du commerce de détail et des loisirs a diminué de 21% par rapport à l’ère pré-Covid-19 (janvier-février 2020). «On peut voir que les pays qui ont un nombre inférieur d’infections ont tendance à être plus ouverts en matière de vente au détail et de loisirs. Le nombre d’infections doit cependant être examiné du point de vue de leur population », lit-on dans le rapport.

Selon les indicateurs de mobilité, la moyenne mobile sur sept jours des nouvelles infections à coronavirus (jusqu’au 16 juillet 2021) s’élevait à 40 827. Pendant cette période, la fréquentation des épiceries et des pharmacies était de 26%. En dehors de cela, la fréquentation des lieux de travail, des parcs et des gares a diminué au taux de 25 pour cent, 9 pour cent et 11 pour cent, respectivement.

Cela signifie que pour que l’économie indienne s’ouvre davantage et connaisse une croissance, le nombre d’infections doit fortement baisser. Le rapport a souligné que le secteur des services avait été durement touché et qu’il continuerait de connaître une baisse de la fréquentation, ce qui implique que le facteur de vente au détail et de loisirs continuera d’être restreint pendant une période plus longue. De plus, l’emploi dans ce secteur lié au commerce de détail et aux loisirs (qui comprend le tourisme, les hôtels et les voyages) sera également sous pression.

À partir de maintenant, la dynamique de croissance cette année viendra probablement de l’agriculture et de la fabrication, car les services au-delà du gouvernement et les services financiers devraient être modérés pour la deuxième année consécutive. “Étant donné que l’Inde est une économie axée sur les services, c’est important”, indique la note de recherche. La note ajoute que la croissance économique en Inde sera également lente alors que le rythme de la reprise devrait être progressif. «Nous pensons que notre prévision antérieure de 8,8 à 9 % de croissance du PIB se maintiendra, l’élan n’étant observé qu’au troisième trimestre. Le deuxième trimestre sera moins porteur en raison d’un secteur des services encore largement restreint. Statistiquement cependant, la croissance serait élevée au deuxième trimestre », ont déclaré les analystes de Care Ratings.

Il est à noter qu’il existe deux ensembles de forces qui opèrent au cours de l’année. Le premier est la phase de verrouillage qui a perturbé l’économie en mai et juin et l’autre aspect est l’effet de base qui conduira à coup sûr à une augmentation des chiffres de la croissance au cours des trimestres. Pour l’instant, la VAB pour l’exercice 22 a été estimée à 7,8 %. Les projections ont été faites en gardant de côté toute dépense supplémentaire importante par le gouvernement pour cette année en dehors de ce que le gouvernement a déjà annoncé pour la relance budgétaire.