Suivi de l’économie avec mobilité et luminosité

Les économistes et les analystes ont tendance à choisir parmi un buffet de statistiques disponibles.

Par Vinayak Chatterjee

La plupart des indicateurs économiques traditionnels dans l’environnement en temps réel d’aujourd’hui deviennent assez redondants pour la prise de décision actuelle au moment où ils sont sortis. Ainsi, de nouveaux types d’indicateurs « à haute fréquence » sont de plus en plus utilisés comme substituts pour suivre l’économie, ou des segments de celle-ci, ou même des zones géographiques spécifiques, et pour des mesures politiques ciblées.

Mint, par exemple, publie un macro-tracker mensuel basé sur 16 indicateurs à haute fréquence couvrant l’économie de consommation, l’économie de production, le secteur extérieur et le confort de vie. L’agence de notation ICRA suit 15 indicateurs non financiers à haute fréquence ; la Reserve Bank of India a un indice d’activité économique comprenant 27 indicateurs mensuels.

Les économistes et les analystes ont tendance à choisir parmi un buffet de statistiques disponibles. Les plus populaires sont: la finance, la consommation, l’emploi, la circulation des marchandises, les ventes et immatriculations de véhicules, la production, etc. Si ces indicateurs sont bien établis dans l’usage et l’interprétation, deux nouveaux indicateurs suscitant la curiosité sont la mobilité et la luminosité.

Mobilité

Actuellement, les rapports de mobilité de Google sont les pionniers dans cet espace, bien que d’autres mesures basées sur le GPS montées sur des camions, des wagons de chemin de fer, etc. devraient toutes augmenter considérablement la largeur et la profondeur de ce système de suivi. Le National Informatics Center a annoncé la semaine dernière que le système E-way bill a été intégré aux systèmes RFID FASTag, et que les véhicules de transport combinés au mouvement des marchandises peuvent désormais être facilement suivis ensemble à l’échelle nationale. La déclaration récente de Nitin Gadkari au Parlement selon laquelle d’ici un an, toute la collecte des péages en Inde se ferait via un système GPS devrait conduire à un flot de données exploitables. Facebook et Apple s’impliquent également de plus en plus dans la diffusion d’informations sur la mobilité.

Google a publié des rapports sur la mobilité qui mesurent les déplacements publics au niveau de l’État dans les domaines de la vente au détail et des loisirs, des parcs, des épiceries et des pharmacies, des stations de transport en commun, des lieux de travail et des zones résidentielles. Il extrait les données des utilisateurs de Google qui ont opté pour les dispositifs de localisation. Les rapports donnent un aperçu de l’efficacité des couvre-feux et des fermetures, ainsi que des augmentations ou des diminutions indiquées d’activités spécifiques. L’indice de reprise des affaires Nomura India, qui surveille la normalisation de l’activité économique, utilise les rapports de mobilité de Google comme l’une de ses entrées. Le « Tom-Tom Traffic Index » gagne également en popularité. Ces trackers de mobilité en temps réel aident également à surveiller les mouvements et ainsi à prendre des décisions en ligne lors de catastrophes naturelles et de rassemblements inhabituellement importants. Il aide les décideurs à comprendre la nature et le calendrier des déplacements, ce qui peut ensuite influencer les décisions concernant le changement d’heures d’ouverture ou la livraison de fournitures essentielles. Google publie des rapports similaires pour 131 pays.

Luminosité

L’indice de luminosité consiste essentiellement à capturer les lumières visibles émanant de la terre la nuit par des satellites. Les images fournissent une mesure numérique de la luminosité ou de l’obscurité dans des zones géographiques ou des centres économiques sélectionnés, indiquant une augmentation ou une diminution de l’activité.

L’un des documents de recherche déterminants sur ce sujet a été publié sous les auspices de la Banque mondiale, intitulé « Examining the economic impact of Covid-19 in India through daily electric consommation and nighttime light lighting. » (Auteurs : MM. Beyer, Franco – Bedoya et Galdo). L’article confirme une relation significative entre la consommation d’électricité, l’intensité lumineuse nocturne et l’activité économique en Inde. «Pendant le verrouillage national, lorsque les restrictions étaient uniformes à travers le pays, les districts avec des taux plus élevés d’infections à Covid-19 ont connu une baisse plus importante de l’activité lumineuse nocturne, suggérant des impacts supplémentaires des changements de comportement volontaires lorsque les risques d’infection augmentent. Dans presque toutes les grandes villes indiennes, l’intensité lumineuse nocturne était plus faible entre mars et septembre 2020 qu’elle ne l’était un an auparavant. À Delhi et à Mumbai, par exemple, il a diminué en moyenne d’environ 10 % », indique-t-il.

L’analyse des données au fil du temps a révélé que la croissance moyenne à long terme du PIB réel et des veilleuses s’est rapprochée l’une de l’autre. Pour l’ensemble de la période (1992 à 2017), la croissance annuelle moyenne du PIB et des veilleuses était de 6,5% et 7,1%, respectivement. Le mouvement qoq du PIB dépeint clairement un schéma saisonnier avec un pic en octobre-décembre et un creux en avril-juin. Le mouvement saisonnier des veilleuses capte de très près les variations saisonnières du PIB. Eh bien, le jour n’est pas loin où les quotidiens professionnels publieront des mises à jour hebdomadaires sur les indices de mobilité et de luminosité.

Vinayak Chatterjee est président de Feedback Infra

