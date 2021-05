Suivi de remise en forme de qualité sur un budget

Les vêtements de fitness abordables sont un centime et une douzaine. En fait, le portefeuille d’Amazfit a été construit sur des montres intelligentes à prix réduit qui sont principalement axées sur le fitness. L’un des premiers entrants, cependant, était le vénérable Xiaomi Mi Band. Maintenant dans sa sixième itération, le Mi Band a prouvé à maintes reprises qu’un portable de fitness de qualité et à bon prix peut laisser une marque sur le marché. La montre Redmi se situe au-dessus du Mi Band. C’est une option plus premium avec un écran plus grand et un GPS intégré qui vise à combler le fossé entre des produits plus complets et des bandes intelligentes.

Alors, qu’est-ce qui en fait le portable de fitness abordable à obtenir? Découvrez-le dans la revue Redmi Watch d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur la montre Redmi

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Montre Redmi: Rs. 3 999 (~ 54 $)

La Redmi Watch est une Xiaomi Mi Watch Lite rebaptisée pour le marché indien. En tant que tel, il s’insère juste au-dessus du Mi Band 5 et offre un écran plus grand et des fonctionnalités telles que le GPS.

Ici, l’ensemble des fonctionnalités est minimal et axé sur les fondamentaux tels que le suivi de la condition physique, les notifications et le contrôle de la musique. De plus, vous obtenez une durée de vie de la batterie raisonnablement longue, mais pas autant que certaines des plus grandes alternatives. La plus grande concurrence pour la montre Redmi provient du portefeuille d’Amazfit qui comprend des produits bien recommandés comme l’Amazfit Bip U.

Ce qui est bon?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

La montre Redmi brise le moule en vous offrant un ensemble de fonctionnalités plutôt robuste pour l’argent. Ce n’est certainement pas le seul, mais pour tous ceux qui cherchent à passer du Mi Band 5 en Inde, la Redmi Watch est une belle option intermédiaire par rapport à la Mi Watch Revolve.

C’est l’une des très rares options à ce prix avec un GPS embarqué, ce qui est très agréable à avoir lors d’une course. En raison d’un verrouillage continu, mon activité est limitée à la rue devant mon appartement. Cependant, malgré les constructions de grande hauteur tout autour, la Redmi Watch a pu contenir un verrou GPS solide.

La montre Redmi est efficace pour le suivi de la condition physique et maintient un verrouillage GPS solide.

Peu de trackers de fitness dans cette gamme de prix effectuent un suivi permanent de la fréquence cardiaque; la montre Redmi n’est pas différente. L’intervalle de 30 minutes par défaut n’est pas particulièrement utile, mais une fois réglé à 1 minute, la montre peut vous donner une vue plus holistique des niveaux de forme cardiaque. J’ai trouvé que les lectures étaient légèrement décalées par rapport à un oxymètre de pouls dédié et à un moniteur de fréquence cardiaque. Cependant, la variance n’était que de 2 à 3 points de pourcentage, ce qui n’est pas si mal pour un portable attaché au poignet.

L’autre cas d’utilisation majeur est, bien sûr, le suivi du sommeil. Et c’est quelque chose que la Redmi Watch gère très bien. Vous obtiendrez des ventilations granulaires entre les cycles de sommeil et le suivi était précis à la minute près. Un score global de sommeil est également attribué, ce qui devrait vous donner un aperçu rapide de la santé du sommeil. L’application d’exercices de respiration intégrée est basique mais fonctionnelle, et je me suis retrouvé à l’utiliser souvent dans le cadre de ma routine de récupération post-COVID.

Au-delà des fonctions de fitness, la montre Redmi couvre les fonctionnalités de base auxquelles vous vous attendez. Les fonctions d’horloge, de minuterie, de chronomètre, de torche et de météo incluses ne devraient pas surprendre. D’autres applications incluent une boussole, un moniteur de pression atmosphérique, une vignette rapide pour contrôler la lecture de musique sur votre téléphone. La montre ne prend pas en charge les applications tierces, ni ne s’intègre à Alexa ou à d’autres assistants intelligents comme Amazfit Bip U.

Enfin, la durée de vie de la batterie est décente à sept jours avec la surveillance de la fréquence cardiaque réglée à 1 minute. Ce n’est pas aussi long que les neuf jours suggérés par Xiaomi, mais vous pouvez baisser la fréquence de suivi de la fréquence cardiaque pour vous rapprocher.

L’application Xiaomi Wear qui l’accompagne est utilisable et se concentre clairement sur les débutants avec les trackers de fitness. Vous n’obtiendrez pas beaucoup de surcharge d’informations ici, et les graphiques sont faciles à comprendre. Ce qui n’est pas si bon, c’est l’incapacité totale d’exporter des données vers n’importe quel service, y compris Google Fit. Ce n’est pas rare, mais en tant que personne qui n’aime généralement pas le verrouillage de la plate-forme, je ne suis pas un grand fan du choix.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Regardez, une grande raison de vouloir un facteur de forme semblable à une montre sur un bracelet plus élégant est l’accès aux notifications. Cependant, pendant mon temps avec la montre Redmi, je l’ai trouvée très peu fiable. Les notifications cessaient par intermittence de passer, et c’est un problème flagrant. Il n’y a pas de notifications exploitables, mais il faut s’y attendre de la plupart des appareils portables de fitness.

Comme mon collègue Jimmy, j’ai trouvé l’interface moins que stellaire. Evidemment, la montre fonctionne sur une plateforme logicielle barebones, ce qui est d’autant plus apparent par le manque d’animations ou d’haptiques. Le manque de rétroaction haptique, en particulier, est gênant lorsque vous essayez de naviguer autour d’une activité d’entraînement au milieu d’une course.

Je n’aimais pas particulièrement l’affichage utilisé ici non plus. Contrairement aux affirmations de Xiaomi, le panneau LCD n’est pas très vibrant. Cranked up high, la visibilité extérieure est décente, mais pas géniale. Les niveaux de contraste font défaut et certains des cadrans les plus dynamiques, sur les 200 options impaires, finissent par paraître terne.

J’aurais également préféré des sangles en silicone de meilleure qualité. Les inclus ont l’air et se sentir bon marché. Il est possible de les remplacer, mais le mécanisme propriétaire signifie que vous devrez attendre et espérer que l’écosystème tiers rattrape son retard.

Redmi Watch Review: Dois-je l’acheter?

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Si vous avez hâte de passer à un groupe de fitness légèrement plus performant, comme le Redmi Band, la Redmi Watch est un pas en avant décent. Entre la prise en charge du GPS, un écran plus grand et la prise en charge des notifications, du contrôle de la musique, la montre vous donne une raison suffisante pour faire des folies supplémentaires. 1500 (~ 20 $) sur le Mi Band 5. Cependant, à moins que vous n’utilisiez depuis longtemps les bandes de fitness de Xiaomi et que vous ne trouviez vos données ancrées dans l’écosystème, je vous exhorte à jeter un coup d’œil à l’Amazfit Bip U ainsi que. Ce dernier échange le GPS intégré pour les mesures de SpO2, des looks plus haut de gamme, ainsi que la surveillance continue de la fréquence cardiaque.

La montre Redmi est une bonne émission de Xiaomi, tant que vous gardez vos attentes sous contrôle.

Montre Redmi

La montre Redmi est la montre de fitness la plus abordable de Xiaomi avec des inclusions comme le GPS et la surveillance de la fréquence cardiaque. L’accent mis sur cette amélioration d’un tracker de fitness continue d’être la valeur et l’abordabilité.