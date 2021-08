Suivi de vol Red Arrows : regardez l’itinéraire de Red Arrows en direct demain – cartes | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’équipe aérienne emblématique des Red Arrows se dirige vers le ciel pour un autre affichage cette semaine, cette fois pour la semaine de Falmouth. Les Britanniques auront deux chances d’attraper les flèches rouges, d’abord lorsqu’ils se dirigeront vers le spectacle, puis sur le chemin du retour à la base.

La semaine de Falmouth tombe cette année du vendredi 6 août au dimanche 15 août, avec une multitude d’événements et de divertissements.

La description officielle du festival sur le site Web de la Falmouth Week se lit comme suit : « La semaine de Falmouth est une attraction majeure pour les habitants et les visiteurs.

“Avec ses origines en tant que régate de voile locale remontant au moins à 1837, la semaine est l’occasion pour les marins et les terriens de profiter des nombreux événements en journée et en soirée dans la pittoresque ville balnéaire de Falmouth en Cornouailles.”

Des visages célèbres comme Ultrabeat et Liberty X monteront sur scène, et les fêtards pourront profiter d’une gamme de marchés artisanaux, d’attractions de carnaval et même d’un feu d’artifice.

Le mercredi 11 août, les flèches rouges prendront leur envol et seront exposées en l’honneur de la semaine de Falmouth.

Le site Web de la semaine de Falmouth explique : ” L’affichage des flèches rouges est un spectacle à voir et offre l’événement parfait pour que tous viennent et s’amusent.

“Le fantastique spectacle aérien a lieu chaque année sur le front de mer, vous pouvez donc vous rendre à la plage et profiter de l’emplacement idéal pour voir leur exposition.”

L’affichage des flèches rouges aura lieu à 18h15, et les points clés à regarder à Falmouth incluent

Pendennis PointCliff RoadPlage du châteauPlage de GyllyngvasePlage de Swanpool

Alors, où d’autre pourriez-vous repérer les flèches rouges mercredi ?

Vous trouverez ci-dessous l’itinéraire Red Arrows du mercredi 11 août.

Gardez à l’esprit que les horaires et l’itinéraire peuvent changer en raison des conditions météorologiques ou d’autres exigences.

Flèches rouges Scampton à Exeter Transit

Scampton AD – 14h20 SE de Harby – 14h22Vcy de Newark – 14h24E de Melton Mowbray – 14h26NE de Pitsford – 14h31E de Hook Norton – 14h36W de Withington – 14h40W d’Ashton Keynes – 14h42SE de Coleford – 14h47VCY de Bridgwater – 14h50 NE de Honiton – 14h54Exeter AD – 14h56

Affichage des flèches rouges Falmouth

Exeter AD – 17h58W de Cullompton – 18h00N de ST Kew Highway – 18h09E de Roche – 18h10E de St Agnes – 18h13N de Perranwell – 18h14Falmouth Display – 18h15E de ST Keverne – 18h37NW de Saltash – 18h43Exeter AD – 18h49