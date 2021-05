Suivi des applications: Facebook a finalement réussi à changer d’avis

J’ai toujours semblé être l’une des rares personnes dans le monde de la technologie à n’avoir aucune objection au suivi des applications, mais Facebook a finalement réussi à changer d’avis.

Mais pas tout à fait comme l’entreprise l’avait envisagée…

Les revenus publicitaires paient les développeurs et les sites Web

De nombreuses choses utiles dans la vie sont payées par les publicités, qu’il s’agisse de services gratuits comme Gmail ou d’une grande partie du Web (y compris ce site). Je considère les annonces en ligne comme un prix d’entrée acceptable, en particulier lorsque vous considérez l’alternative réelle.

Chaque fois que vous demandez aux gens s’ils seraient prêts à payer une petite somme mensuelle pour utiliser un service en ligne, ou visiter un site Web préféré et ne pas avoir d’annonces, la réponse est invariablement «oui». Les sommes que les gens disent être prêts à payer vont généralement de 2 $ à 10 $.

Cependant, un questionnement plus approfondi révèle rapidement qu’il s’agit d’un mythe. Les gens n’ont aucune idée du nombre de services en ligne et de sites Web qu’ils utilisent régulièrement jusqu’à ce que vous leur demandiez d’examiner leur historique de navigation pour le savoir. À ce stade, il devient clair que tous ces petits paiements mensuels représenteraient littéralement des centaines de dollars par mois, rien que pour les sites qu’ils utilisent le plus fréquemment.

Les publicités sont donc un mal nécessaire. (Bien sûr, vous pouvez utiliser des bloqueurs de publicités, mais c’est comme entrer dans un magasin et dire que vous voulez les produits qu’ils vendent, mais que vous préférez ne pas les payer, alors vous allez simplement vous aider et sortir tout droit.)

Les publicités personnalisées génèrent plus de revenus

La question est donc de savoir quel type d’annonces vous voyez: celles qui sont susceptibles d’avoir au moins une certaine pertinence pour vous, ou celles qui sont totalement aléatoires?

Bien entendu, les systèmes publicitaires personnalisés sont loin d’être parfaits. Très souvent, ils me montreront des publicités qui reflètent correctement l’un de mes intérêts, mais qui concernent des produits ou des marques que je n’achèterai jamais. Dans les cas où ils sont parfaits, ils me montrent généralement une annonce pour quelque chose que j’ai récemment acheté, ou considéré et rejeté. (Je suis un acheteur efficace: pour tout sauf les achats vraiment coûteux, je fais mes recherches et j’achète immédiatement.)

Mais je n’ai aucune objection philosophique aux publicités personnalisées. En effet, je préfère voir des publicités qui sont au moins dans le bon genre de situation plutôt que celles pour le maquillage, les rideaux ou le football. Contrairement aux non-techniciens, je sais comment fonctionne le suivi des publicités. Je sais que les annonceurs ne me connaissent qu’en tant qu’utilisateur iOS 30255BCE-4CDA-4F62-91DC-4758FDFF8512 (ou quel que soit mon IDFA). Ils savent que 30255BCE-4CDA-4F62-91DC-4758FDFF8512 a visité des sites Web pour des kits de réalisation de films, ce qui les incite à me montrer leur idée des publicités pertinentes.

Cela m’a toujours plu. Je sais que les publicités personnalisées valent plus pour les développeurs d’applications et les éditeurs Web que les publicités génériques, c’est pourquoi je les ai toujours considérées comme gagnant-gagnant. J’ai plus de chances de voir des publicités pour des choses qui m’intéressent, et les développeurs et les sites Web gagnent plus d’argent.

Invite de suivi des applications malhonnête de Facebook

Mais quand j’ai vu le texte d’invite totalement malhonnête de Facebook, impliquant qu’il devrait commencer à facturer un abonnement si les utilisateurs n’autorisaient pas le suivi des applications, cela a franchi une ligne pour moi.

Cette version d’iOS nous oblige à demander l’autorisation de suivre certaines données de cet appareil afin d’améliorer vos annonces. Découvrez comment nous limitons l’utilisation de ces informations si vous n’activez pas ce paramètre de l’appareil. Nous utilisons les informations sur votre activité reçues d’autres applications et sites Web pour: vous montrer des publicités plus personnalisées; Aidez à garder Facebook gratuitement

Je dois dire que j’accepte pleinement la possibilité que Facebook offre une option d’abonnement aux utilisateurs. Mais il n’y a aucun moyen au monde qu’il commence à facturer chaque utilisateur de Facebook. En effet, le PDG Mark Zuckerberg a même témoigné devant le Congrès à cet effet.

Il y aura toujours une version de Facebook gratuite

Ainsi, le texte d’autorisation de Facebook est, en substance, un mensonge chauve qui tente d’intimider ou de faire chanter les utilisateurs pour qu’ils accordent une autorisation. Je ne vais pas récompenser ce comportement, donc – pour moi du moins – cela s’est totalement retourné contre moi. J’aurais été parfaitement disposé à accorder la permission, mais le comportement trompeur de l’entreprise m’a persuadé de la refuser. J’attends avec impatience les annonces pour les couches et l’observation des oiseaux.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: