Suivi des données : trafic dans les principaux ports modéré en juillet

Les volumes des principaux ports se sont modérés à ~55 millions de tonnes en juillet 2021 (-6% mm), en baisse de 3,7% TCAM vs juillet-19 (vs. +1% TCAM en juin-21 vs juin-19) et le plus faible des 10 derniers mois. Les volumes de POL et de minerai de fer étaient faibles, les volumes de POL diminuant à 11,2 % TCAC par rapport au 19 juillet et les volumes de minerai de fer diminuant à 6,8 % TCAC par rapport au 19 juillet. Les volumes de conteneurs à 887 000 EVP étaient séquentiellement plus faibles, bien que plus proches des niveaux du 19 juillet.