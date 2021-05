Suivi des éléphants: comment repérer les prochains grands gagnants du marché AVANT qu’ils ne décollent

De toutes les images qui nous viennent à l’esprit lorsque nous pensons au vol spatial, peu sont aussi emblématiques que la navette spatiale qui monte en flèche, ses deux propulseurs de fusée explosant le feu.

Source: NASA

Si vous connaissez cette image, vous savez probablement pourquoi ces deux boosters de fusée sont nécessaires. L’avion spatial – appelé techniquement le «véhicule orbital» – est extrêmement lourd. Le faire décoller du sol et l’éloigner de l’attraction gravitationnelle de la Terre nécessite une énorme quantité de ce que les scientifiques des fusées appellent la «poussée».

Environ 27 miles après le début du vol, les boosters se séparent de Shuttle, descendent avec des parachutes et atterrissent dans l’océan. Les boosters sont récupérés, remis à neuf et réutilisés.

La puissance extraordinaire des propulseurs de fusée de la navette spatiale a un parallèle sur le marché boursier. Tout comme la navette spatiale, une action a besoin d’une énorme quantité d’énergie pour monter en flèche des centaines de pour cent plus haut et créer de la richesse pour les actionnaires.

Comprendre ce pouvoir – et savoir comment l’exploiter – est essentiel si vous souhaitez générer des rendements géants sur les actions.

Cette puissance a aidé mes lecteurs à gagner 1 125% dans le fabricant de boissons Hansen Natural… 457% dans la société d’énergie Holly Corp… et 477% dans la société de stockage informatique à croissance rapide EMC Corp… et la liste est longue.

Je vais maintenant vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur ce pouvoir et comment le mettre en œuvre dans votre portefeuille d’actions.

Le véritable moteur des grands gagnants du marché boursier

Combien d’argent faut-il pour être «riche» en Amérique?

Un million de dollars? Deux millions? Trois?

Peu importe si quelqu’un a un million, deux millions ou trois millions de dollars en bourse, c’est un pipsqueak par rapport aux grands gestionnaires de fonds institutionnels. Ces personnes gèrent d’énormes réserves d’argent pour les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs, les fonds souverains, les fonds de pension et les fonds d’assurance.

Je dis souvent que les grands gestionnaires de fonds sont les «éléphants» du marché. Pourquoi est-ce que je les appelle éléphants? Lorsqu’ils commencent à se déplacer en groupe, comme un troupeau d’éléphants, ils font tout trembler.

Un seul grand investisseur institutionnel peut gérer plus de 10 milliards de dollars d’actifs. Ainsi, même un individu riche avec 5 millions de dollars d’actifs est une souris par rapport à un éléphant (dans ce cas, l’éléphant est 2 000 fois plus gros).

Un investisseur individuel riche, ou même un groupe d’investisseurs individuels, ne peut pas déplacer le cours d’une action de manière significative. Mais les investisseurs institutionnels investissent tellement d’argent que seuls quelques-uns peuvent faire grimper le cours d’une action de centaines de pour cent.

Certains investisseurs institutionnels gèrent bien plus de 10 milliards de dollars. Le fonds souverain de Norvège – qui a été engraissé par les revenus pétroliers pendant des années – dépassait 1 billion de dollars en 2017. C’est 100 fois plus grand que la grande institution avec 10 milliards de dollars à investir.

En d’autres termes, les grands investisseurs institutionnels du monde ont une somme d’argent ridiculement importante à investir dans des actions, des obligations et d’autres actifs. Aucun mouvement significatif et durable dans une action ne peut se produire sans leur participation – et ils veulent investir leur argent. Ils sont toujours à la recherche d’une opportunité.

Ce sont les énormes boosters de fusée qui alimentent chaque rallye boursier significatif.

Il s’ensuit logiquement que savoir ce que ces gérants aiment acheter – et être en mesure de suivre exactement les actions qu’ils achètent – peut donner à quiconque un avantage considérable sur le marché.

Et nous avons cet avantage.

Grâce à notre analyse informatisée avancée des données boursières, je sais ce que ces gestionnaires veulent acheter et je sais quand.

Laissez-moi vous expliquer comment…

Comment le suivi des éléphants nous permet d’anticiper d’énormes mouvements de stock

Tout comme un gros animal laisse des traces sur le sol, les grands gestionnaires de fonds laissent des traces sur le marché boursier. Nous pouvons suivre leurs traces, savoir ce sur quoi ils se chargent et porter leur pouvoir d’achat à des centaines de pour cent de gains d’actions.

Voici comment suivre les éléphants en bourse…

Vous avez peut-être entendu parler d’un concept financier appelé «alpha». Alpha mesure la performance d’un investissement par rapport à un indice de référence du marché comme le S&P 500.

Le rendement de l’investissement par rapport au rendement de l’indice de référence est «l’alpha» de l’investissement.

Alpha est cité comme un nombre. Par exemple, si le S&P 500 augmente de 10% dans une année donnée et un stock augmente de 12% pendant ce même temps, le stock a un alpha de 2.

Si le S&P augmente de 20% et le stock de 25%, le stock a un alpha de 5.

Nos ordinateurs scrutent le marché tous les jours à la recherche d’actions avec alpha. Nous trouvons des actions qui ont tendance à augmenter plus que le marché. Mais on ne s’arrête pas là.

De nombreuses actions qui affichent un alpha (ou «battent le marché») sont plus volatiles que le marché au sens large. On vous a probablement dit que pour réaliser des gains supérieurs au marché, vous devez prendre des risques plus importants et accepter plus de volatilité.

Mais nos recherches ont montré que les meilleures actions de croissance à petite capitalisation absolues à posséder surpassent souvent le marché au sens large tout en étant MOINS volatiles que le marché au sens large.

Ces actions «magiques» sont de toute beauté: des rendements plus élevés, moins de volatilité.

Nous classons les actions en fonction d’une combinaison d’alpha et de volatilité. Les actions qui augmentent le plus avec le moins de volatilité sont classées parmi les plus élevées.

C’est le sweet spot. Ces actions sont celles que les grands gestionnaires de fonds achètent main dans la main.

Évidemment, seules les actions qui bénéficient d’une très forte pression d’achat institutionnelle peuvent à la fois battre le marché ET être moins volatiles que l’ensemble du marché. Seuls les éléphants peuvent exercer ce genre de pression d’achat, et lorsqu’un troupeau d’éléphants commence à se déplacer, ils peuvent apporter des méga rivières de capitaux qui peuvent permettre aux stocks de se comporter de cette façon.

Notre analyse du «suivi des éléphants» nous a amenés à recommander à mon Stocks révolutionnaires abonnés en juin 2013. Le titre a grimpé de 209% en huit mois environ.

Notre analyse de la pression d’achat nous a conduit à recommander un revendeur en ligne Vipshop Holdings Limited (NYSE:VIPS) à mon Stocks révolutionnaires abonnés en avril 2013. Le titre a grimpé de 487% en un peu moins d’un an.

Notre analyse de la pression d’achat nous a conduit à recommander le constructeur automobile Ferrari NV (NYSE:COURSE) à nos lecteurs début 2017. Le titre a grimpé de 100% en un peu moins d’un an.

Dans le monde de la gestion financière institutionnelle, certains investisseurs se concentrent sur les actions qui rapportent des dividendes élevés. Certains se concentrent sur les actions de premier ordre comme le Compagnie Walt Disney (NYSE:DIS) et Apple Inc. (NASDAQ:AAPL).

Mais beaucoup de gestionnaires de gros financements se concentrent sur les actions de croissance. Ils veulent acheter des actions susceptibles d’apprécier 5, 10 et 20 fois leur valeur. Ils recherchent le prochain Apple et le prochain Disney. Ils veulent voir des preuves que le potentiel d’une entreprise commence à se réaliser sous la forme d’une forte croissance des revenus et des bénéfices.

Les exemples ci-dessus – et bien d’autres – illustrent à quel point la création de richesse peut être puissante quand vous trouvez de telles entreprises. Lorsque vous combinez une forte croissance des bénéfices, un énorme potentiel de «ciel bleu» et un soutien important aux achats institutionnels, les résultats peuvent être extraordinaires.

Personne ne peut prédire l’avenir. Mais connaître les actions que les investisseurs institutionnels achètent et savoir quand ils achètent vous fournira un énorme avantage sur le marché. Ça fait partie de la sauce secrète qui transforme les petits investissements en gros profits.

L’Éditeur déclare par la présente qu’à la date de ce courriel, l’Éditeur détient, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans, le essai présenté ci-dessous:

Amazon.com, Inc. (AMZN)