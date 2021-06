Suivi des flux internationaux de capitaux

Deux marchés internationaux clés ont atteint des points d’inflexion critiques qui pourraient avoir un impact sur la prochaine évolution des actions américaines.

Cet article expliquera pourquoi les mouvements de devises au Japon et la volatilité des actions en Chine peuvent être de grands signes avant-coureurs d’une correction potentielle des marchés américains si les données économiques commencent à montrer un ralentissement de la croissance.

Un yen faible est bon pour les actions

Premièrement, le yen japonais est à nouveau redescendu à ses plus bas précédents après un rallye à la fin de la semaine dernière. Un yen faible est généralement un signal très positif pour les marchés boursiers américains.

Si la devise peut atteindre de nouveaux plus bas, cela indiquerait probablement qu’il existe un potentiel de hausse supplémentaire à court terme pour les actions.

Il est très bon marché d’emprunter des yens et d’utiliser ces fonds pour acheter des actifs plus risqués (comme des actions) qui offrent un rendement plus élevé. Cet emprunt affaiblit effectivement le yen.

Si le yen perd de la valeur, les investisseurs continueront probablement à emprunter car ils s’attendent à rembourser leurs prêts avec un yen moins cher à l’avenir, ce qui réduit encore leurs coûts d’emprunt.

L’une des raisons pour lesquelles le marché a été si haussier est que le yen a été beaucoup plus faible que prévu.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, la baisse du yen a même dépassé un dollar américain historiquement faible.

Fig. 1 — Graphique journalier du yen japonais (JPYUSD)

Cependant, nous voulons surveiller cette tendance très attentivement car, si le support se maintient, les investisseurs pourraient y voir un signal d’alerte précoce indiquant qu’une partie des capitaux pourrait commencer à sortir des actions.

Les actions chinoises sont un bon indicateur avancé

Comme vous pouvez l’imaginer, tous les emprunts en yen ne sont pas dirigés vers les actions américaines. Une grande partie est utilisée pour financer des actions et des actifs immobiliers en Chine.

La demande d’actifs chinois a fait grimper la valeur du yuan chinois de près de 12% depuis le creux du marché en mai dernier.

Une telle volatilité du yuan peut poser des problèmes aux exportateurs qui sont les moteurs de la croissance chinoise. Un yuan plus fort rend les exportations chinoises plus chères en dollars ou en euros et peut avoir un impact sur l’excédent commercial chinois.

Bien que nous ne voyions pas encore de raison de paniquer, les indices boursiers chinois recommencent à avoir l’air surchauffés et pourraient être proches d’un sommet.

Les prix ont bénéficié d’emprunts bon marché, mais les petits investisseurs à effet de levier dominent les marchés chinois, de sorte que cela peut s’inverser très rapidement si ces investisseurs s’inquiètent de l’augmentation des coûts d’emprunt.

La plupart des investisseurs américains ne réalisent pas que les commerçants boursiers chinois relativement nerveux représentent un bon indicateur pour les actions américaines et l’appétit pour le risque chez les commerçants en général.

Au cours des dernières années, si les indices boursiers chinois (nous avons utilisé le Hang Seng indice ci-dessous) forment une série de plus bas tandis que le S&P 500 forme des sommets plus élevés, une correction ou un marché baissier est presque certain d’être dans moins de huit semaines.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, le Hang Seng (ligne rouge) a formé ce modèle de divergence à double sommet avec le S&P 500 (ligne verte) avant chacune des quatre dernières corrections majeures.

Fig. 2 — Tableau de comparaison des indices Hang Seng (rouge) et S&P 500 (vert)

Actuellement, nous ne pouvons pas affirmer qu’un deuxième sommet inférieur a encore été formé sur le Hang Seng, mais il est suffisamment proche pour que nous devions le surveiller très attentivement.

Comment nous prévoyons de profiter

A ce stade, nous pensons que l’influence du yen japonais et des indices boursiers chinois sur les actions américaines est toujours en territoire « neutre ».

Cependant, étant donné que les deux marchés sont proches des points d’inflexion, nous serons flexibles sur la façon dont nous nous positionnons ce trimestre.

À l’heure actuelle, cela signifie une concentration légèrement réduite sur les actions technologiques et une plus grande importance sur les positions haussières dans les métiers défensifs et les actions de détail, comme nos récentes recommandations Coca Cola (NYSE :KO) et Starbucks (NASDAQ :SBUX) short put cette semaine.

