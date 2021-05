Suivi des messages: WhatsApp conteste les nouvelles règles informatiques devant la Haute Cour de Delhi

Ce que WhatsApp veut dire, c’est que le cryptage de bout en bout a été conçu pour garantir que personne d’autre que la personne à qui vous parlez ne puisse dire que vous avez envoyé un message particulier. C’est exactement le contraire de la traçabilité, qui révélerait qui a envoyé quoi à qui.

WhatsApp a contesté une clause des nouvelles directives intermédiaires notifiées par le gouvernement en vertu de la loi sur les technologies de l’information, qui l’oblige à fournir le premier auteur de ce qui est considéré comme des messages malveillants par le gouvernement. Les nouvelles lignes directrices sont entrées en vigueur mercredi. La société, qui a déposé la requête devant la Haute Cour de Delhi mardi soir, a déclaré que la nouvelle exigence de la règle 4 (2) était «inconstitutionnelle», «illégale» et «ultra vires de la loi sur les technologies de l’information».

La clause impacte singulièrement WhatsApp, qui a longtemps résisté à l’inclusion de cette clause avec un certain soutien des militants de la société civile, sous prétexte qu’elle l’oblige à «briser le cryptage de bout en bout sur son service de messagerie, ainsi que les principes de confidentialité. le sous-jacent, et porte atteinte aux droits fondamentaux à la vie privée et à la liberté d’expression des centaines de millions de citoyens qui utilisent WhatsApp pour communiquer en privé et en toute sécurité ».

Se référant à la règle 4 (2), WhatsApp dans sa pétition a déclaré qu’il «enfreint le droit fondamental à la vie privée sans satisfaire au test en trois parties établi par la Cour suprême suprême: (i) la légalité; (ii) nécessité; et (iii) proportionnalité », dans l’arrêt KS Puttaswamy c. Union of India, (2017).

Fait intéressant, alors que WhatsApp a déplacé la Haute Cour de Delhi contre une loi gouvernementale au motif de la protection de la vie privée des individus et de leurs données, il fait face à une autre affaire devant le même tribunal où le gouvernement a contesté sa nouvelle politique de confidentialité dans laquelle il peut partager un utilisateur commercial. données avec son parent Facebook.

Bien que les experts en technologie aient dans le passé rejeté les affirmations de WhatsApp selon lesquelles traquer le premier expéditeur des messages équivaut à casser le cryptage de bout en bout, car la même chose peut être faite via des codes sources au lieu de lire le contenu des messages; la plate-forme de messagerie a une approche différente. Il a déclaré dans sa pétition qu’il n’y avait aucun moyen de prédire quel message fera l’objet d’un tel ordre de traçage. Par conséquent, il serait obligé de renforcer la capacité d’identifier le premier expéditeur de chaque message envoyé en Inde sur sa plate-forme à la demande du gouvernement pour toujours. «Cela enfreint le cryptage de bout en bout et les principes de confidentialité qui le sous-tendent, et enfreint de manière inadmissible les droits fondamentaux des utilisateurs à la vie privée et à la liberté d’expression», a-t-il déclaré dans sa pétition.

Ce que WhatsApp veut dire, c’est que le cryptage de bout en bout a été conçu pour garantir que personne d’autre que la personne à qui vous parlez ne peut dire que vous avez envoyé un message particulier. C’est exactement le contraire de la traçabilité, qui révélerait qui a envoyé quoi à qui.

Par exemple, la traçabilité peut obliger les entreprises privées à collecter et stocker qui a dit quoi et qui a partagé quoi pour des milliards de messages envoyés chaque jour. Cela pourrait conduire à des plateformes pour collecter plus de données qu’elles n’en ont besoin sous prétexte que les forces de l’ordre pourraient en avoir besoin. Les partisans de la position de WhatsApp affirment également que la traçabilité ne serait pas efficace pour trouver l’auteur d’un message particulier, car les gens voient généralement le contenu sur des sites Web ou des plateformes de médias sociaux, puis les copient et les collent dans des chats.

Les nouvelles règles relatives aux intermédiaires, qui ont été notifiées le 25 février, visent à réglementer tous les intermédiaires des médias sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, Google, YouTube, etc., ainsi que les plates-formes over-the-top telles que Netflix, Amazon Prime Video, et les médias numériques autonomes. Alors que les lignes directrices relatives aux intermédiaires étaient déjà en vigueur depuis des époques antérieures, par le biais de l’addendum, le gouvernement a resserré certaines clauses telles que la réduction du temps accordé à certaines plates-formes pour supprimer ce qu’il considère comme un contenu illégal en vertu de l’article 69A de la loi sur les technologies de l’information. Un tel contenu doit maintenant être supprimé dans les 36 heures suivant son signalement, contre 72 heures plus tôt.

En outre, ces plates-formes devraient désormais nommer des agents de règlement des griefs dans le pays et résoudre les griefs des consommateurs dans un délai spécifique, ainsi que désigner des agents nodaux pour la coordination avec le gouvernement sur les questions d’ordre public. Ce n’est que pour les plates-formes de messagerie comme WhatsApp qu’une nouvelle exigence a été insérée, qui l’obligeait à fournir le premier émetteur de ce qui est considéré comme des messages malicieux par le gouvernement, ce qui peut conduire à un problème d’ordre public ou menacer la souveraineté, l’intégrité ou les relations amicales du pays. avec voisins.

Si les nouvelles lignes directrices sont entrées en vigueur mercredi, aucun des intermédiaires ne les a pleinement respectées. Par l’intermédiaire de leurs associations industrielles, elles ont demandé une prolongation du délai de conformité et collaborent avec le gouvernement sur certains aspects de celui-ci. Le non-respect des règles entraînerait la perte de leur statut d’intermédiaire pour ces sociétés de médias sociaux, ce qui leur confère des exemptions et une certaine immunité de responsabilité pour tout contenu et données tiers hébergés par elles. Une fois que cela se produit, ils pourraient être passibles de poursuites pénales, en cas de plaintes.

