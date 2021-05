Suivi des mises à jour OnePlus 6 et 6T: toutes les dernières mises à jour

Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus 6 et OnePlus 6T. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des deux téléphones de la série OnePlus 6. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de chaque appareil et vous avertirons en cas de déploiement d’une nouvelle mise à jour. OnePlus envoie généralement des mises à jour à l’ensemble de la série en même temps, mais cela peut varier selon la variante et le transporteur.

Version stable actuelle: Android 10

Quand les OnePlus 6 et OnePlus 6T recevront-ils Android 11? Décembre 2021 (estimé)

Dernières mises à jour OnePlus 6 et OnePlus 6T

21 mai 2021 (17 h 11 HE): OnePlus propose une nouvelle mise à jour des OnePlus 6 et 6T (via XDA-Developers). Malheureusement, il s’agit d’un autre mois au cours duquel ces deux téléphones n’ont pas reçu Android 11. Pourtant, cette mise à jour inclut le correctif de sécurité de mai 2021, donc ce n’est pas si mal.

Voici le changelog officiel:

Système

Mise à jour du correctif de sécurité Android à 2021.05 Correction de problèmes connus et amélioration de la stabilité du système

Comme toujours, l’OTA aura un déploiement par étapes et atteindra davantage d’utilisateurs OnePlus 6 / 6T dans les prochains jours.

Mises à jour précédentes des OnePlus 6 et 6T

27 avril 2021: Cette mise à jour a atterri avec uniquement le correctif de sécurité d’avril 2021 et quelques corrections de bogues et améliorations.

18 mars 2021: Oxygen OS 10.3.9 est arrivé en mars et a apporté avec lui le correctif de sécurité Android de février 2021. La mise à jour a également amélioré la stabilité du système, selon le journal des modifications.

27 janvier 2021: Les OnePlus 6 et 6T ont gagné Oxygen OS 10.3.8 en janvier 2021, ce qui a apporté la mise à jour de sécurité du mois et l’introduction du OnePlus Store.

12 octobre 2020: En octobre, les OnePlus 6 et 6T ont reçu Oxygen OS 10.3.6 qui comprend quelques correctifs et la mise à jour de sécurité de septembre 2020.

Si vous avez repéré une mise à jour du Samsung Galaxy S21 que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire! Vous cherchez une autre mise à jour? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.