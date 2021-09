Suivi des performances énergétiques propres : Omnidian décroche 33 millions de dollars pour aider les entreprises à gérer leurs actifs solaires

Mark Liffmann, fondateur et PDG d’Omnidian. (Photo Omnidien)

Nouveau financement : Omnidian, basée à Seattle, a annoncé aujourd’hui un tour d’investissement de 33 millions de dollars, portant le financement total de la société de technologie climatique à 53,4 millions de dollars. La société exploite des plates-formes logicielles qui surveillent les performances des actifs d’énergie solaire pour plus de 80 entreprises clientes, notamment des développeurs, des services publics, des organisations financières et des entreprises. Omnidian gère également des actifs pour des milliers de propriétaires.

Prêt pour les énergies renouvelables : L’administration Biden a fixé un objectif de zéro émission nette de carbone du secteur de l’électricité d’ici 2035, obligeant le pays à mettre en ligne des quantités massives d’énergie solaire, éolienne et d’autres énergies propres dans un court laps de temps. Omnidian, qui se présente comme la seule entreprise nationale à fournir des rapports sur les performances de l’énergie solaire, gère actuellement 1 700 mégawatts d’électricité, soit à peu près assez de puissance pour 1,3 million de foyers.

« L’énergie solaire résidentielle et commerciale passe à l’adoption générale et cela s’accompagne d’une demande pour un niveau de service plus élevé et l’assurance que le système d’un client fonctionne comme prévu », a déclaré Mark Liffmann, fondateur et PDG d’Omnidian, dans un communiqué.

En plus de suivre la production d’énergie solaire, la société a lancé un service similaire pour évaluer le stockage d’énergie, à savoir les batteries, aux niveaux résidentiel et commercial. Sa plate-forme fournit des alertes de service et un service sur le terrain pour garantir des performances fiables des sources d’alimentation.

L’équipe: Omnidian a été lancé en 2016 et compte aujourd’hui plus de 100 employés dans 16 États. Le nouveau financement permettra une expansion internationale, éventuellement en Australie, en Europe et en Amérique latine.

Liffmann a travaillé pour des entreprises d’énergie solaire et propre pendant près de deux décennies.

Investisseurs : Le tour de la série B a été mené par Activate Capital. Parmi les autres investisseurs figurent Liberty Mutual Insurance et WIND Ventures, la branche stratégique de capital-risque de la multinationale énergétique chilienne Copec, ainsi que les investisseurs existants City Light Capital, IA Capital, Evergy Ventures, Avista Development Inc., Congruent Ventures, Centrica, National Grid Partners , Energy Foundry et Blue Bear Capital.