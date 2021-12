Suivi des performances : nouvelles normes de référence pour les fonds communs de placement

La circulaire du régulateur des marchés a pour objectif d’homogénéiser et d’homogénéiser les benchmarks des OPCVM après avoir pris en compte les recommandations du Comité Consultatif des OPCVM.

Afin de permettre aux investisseurs individuels de comparer et d’investir plus facilement dans des fonds communs de placement, l’Association of Mutual Funds in India (Amfi) a spécifié les indices à suivre par les sociétés de gestion d’actifs (AMC) comme référence de niveau un. Cela fait suite à une circulaire du Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour une structure à deux niveaux pour l’analyse comparative de diverses catégories de fonds communs de placement.

L’indice de référence de premier niveau reflétera la catégorie du régime et l’indice de référence de deuxième niveau reflétera la stratégie d’investissement du gestionnaire de fonds au sein de la catégorie. Tous les indices de référence suivis seront nécessairement des Total Return Indices (TRI). La circulaire du régulateur des marchés a pour objectif d’homogénéiser et d’homogénéiser les benchmarks des OPCVM après avoir pris en compte les recommandations du Comité Consultatif des OPCVM.

Les nouvelles directives d’étalonnage applicables à partir du 1er janvier concerneront les fonds axés sur la dette, les actions, les hybrides et les solutions, les fonds thématiques, les fonds indiciels et les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds de fonds (FoF). Alors que l’Amfi a spécifié l’indice de référence de niveau 1 tel que spécifié par Sebi, l’indice de référence de deuxième niveau est facultatif et sera finalisé par les sociétés de fonds communs de placement en fonction de la stratégie/du style d’investissement d’un programme particulier.

Comme les fonds communs de placement investissent dans le même univers d’actions, un indice de référence commun aidera les investisseurs à prendre une décision éclairée. Les analystes affirment que l’indice de référence commun de niveau 1 aidera les investisseurs à comprendre les performances des programmes d’une catégorie particulière, à les comparer avec l’indice de référence et à investir dans les fonds qui leur conviennent le mieux.

Indice de référence pour les fonds d’actions

Pour les fonds liés aux actions, les maisons de fonds devront choisir parmi les indices NSE ou S&P BSE. Pour les fonds multi-capitalisations, les sociétés de fonds peuvent sélectionner Nifty 500 Multi-cap 50:25:25 ou S&P BSE 500 TRI pour l’indice de référence de premier niveau. Le système à grande capitalisation devra choisir entre Nifty 100 et S&P BSE 100. Les fonds à moyenne capitalisation devront comparer avec Nifty Mid-cap 150 ou S&P BSE Mid-cap 150 TRI pour l’indice de référence de premier niveau. Les fonds à petite capitalisation devront choisir entre Nifty small-cap 250 ou S&P BSE 250 small-cap TRI. Pour les plans d’épargne en actions, l’indice de référence sera soit Nifty 500, soit S&P BSE 500 TRI. De même, pour les fonds flexi-cap, il s’agira soit de Nifty 500, soit de S&P BSE 500 TRI.

Référence pour les fonds de dette

Dans les fonds orientés vers la dette, les régimes devront sélectionner un indice de référence parmi les indices NSE, S&P BSE ou CRISIL. Pour tous les fonds liquides, les sociétés de fonds devront les comparer (niveau 1) à l’un des trois : Nifty Liquid Index, S&P BSE Liquid Rate TRI, Crisil Liquid Fund Index. Pour les fonds à ultra-courte durée, l’indice de référence sera l’indice Nifty Ultra Short Duration Debt ou l’indice Crisil Ultra Short Term Debt. Au niveau 1, pour les fonds du marché monétaire, l’indice de référence sera soit Nifty Money Market Index, soit Crisil Money Market Index.

Référence des fonds hybrides

Dans les fonds hybrides pour l’indice de référence de premier niveau, les fonds indiciels hybrides conservateurs seront comparés à l’indice Nifty 50 Hybrid Composite Debt 15:85 ou à l’indice Crisil Hybrid 85+15 Conservative. Tous les fonds équilibrés seront comparés à l’indice Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50:50 ou Crisil Hybrid 50+50 Moderate.

