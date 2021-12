Suivi des plans de retour au bureau: les entreprises technologiques de Seattle en mode attente alors qu’Omicron monte en flèche

Un campus Microsoft vide au milieu de la pandémie. (Photo . / Todd Bishop)

Alors que la variante Omicron semble susceptible de se répandre aux États-Unis, les plans de retour au bureau sont désormais en pleine évolution alors que les entreprises repensent – ​​encore une fois – comment et quand elles ramèneront les travailleurs dans un espace physique.

Au cours de la semaine dernière, DocuSign, Apple, Lyft, Ford, Uber, Google et d’autres ont repoussé tous les plans annoncés précédemment.

Nous avons déjà vu cela. En septembre, lorsque la variante Delta a provoqué une augmentation des cas de COVID-19, les entreprises ont commencé à retirer leurs plans de retour au bureau.

Le dernier retard est un nouveau coup dur pour les petites entreprises telles que les restaurants qui dépendent de la foule des travailleurs à l’heure du déjeuner et de l’happy hour, ainsi que pour les propriétaires de bureaux, a rapporté le Wall Street Journal.

Il reste également à voir à quoi pourrait ressembler le travail dans un monde post-pandémique et quelles formes – le cas échéant – d’un modèle hybride seront utilisées.

Certaines entreprises comme Microsoft avaient déjà renoncé à prévoir un délai pour la réouverture complète des bureaux. Apple, qui ferme également des magasins, a également retardé indéfiniment son plan de retour au bureau cette semaine.

Nous avons contacté plusieurs entreprises technologiques de la région de Seattle et celles qui ont des bureaux satellites dans la région pour obtenir leurs dernières directives pour les employés. La plupart des entreprises qui ont des bureaux ouverts exigent des vaccinations.

Amazon: Les directives restent les mêmes que dans son message du 11 octobre, lorsqu’il indiquait que les décisions de travail à distance seraient laissées aux chefs d’équipe individuels. La société s’attend à ce que les administrateurs partagent davantage avec leurs équipes en janvier.

Microsoft : La société s’en tient également à son message d’octobre. Une fois ses critères de santé et ses directives locales remplis pour un emplacement donné, Microsoft annoncera une période de transition de 30 jours « qui laisse le temps aux employés de retourner sur le site de travail ». L’année dernière, il a présenté des plans pour une politique de « lieu de travail hybride ».

Méta : Exploite actuellement ses bureaux de la région de Seattle à une capacité limitée à 50 %. Il prévoit de rouvrir complètement le 11 janvier. Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, propose diverses options aux travailleurs, notamment le travail au bureau, le travail à distance ou un «programme de report de bureau» qui permet aux gens de travailler à domicile pendant 3 à -5 mois. L’année dernière, il a permis le travail à distance à temps plein en option.

Google: L’entreprise, qui emploie plus de 7 000 personnes à Seattle et dans ses environs, a abandonné son projet de reprendre ses fonctions le 10 janvier. Elle attendra l’année prochaine pour décider quand quitter le travail volontaire à domicile. Il a actuellement 90 % de ses bureaux ouverts aux États-Unis, et ces dernières semaines, près de 40 % du personnel est entré dans le bureau. Google avait précédemment déclaré que la plupart des employés devaient être au bureau trois jours par semaine.

Pomme: Retardé sa date de retour au bureau indéfiniment.

Expédia : La majorité des bureaux sont ouverts et la plupart de sa base mondiale d’employés retournera au bureau en janvier sur une base hybride.

Feuille intelligente: Réouverture des bureaux en janvier et mise en place d’un nouveau plan d’aménagement des espaces de travail.

Redfin : Une politique de travail à domicile est toujours en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Il donnera aux employés un préavis d’au moins 30 jours avant leur retour au bureau.

Groupe Zillow : Pas de date de retour au bureau. L’entreprise a déclaré l’année dernière que 90 % du personnel pouvait travailler à domicile au moins une partie du temps, indéfiniment.

Portée : L’entreprise espère avoir un plan annoncé au début de 2022. Elle dispose actuellement d’un lieu de travail hybride.

F5: Les bureaux sont ouverts à capacité limitée (environ 10%). Il rouvrira potentiellement des bureaux en janvier. F5 permet aux employés de travailler au bureau, de travailler à distance à temps plein ou d’adopter une approche hybride.

T Mobile: Le géant du sans fil a ouvert des bureaux le 1er septembre à des employés entièrement vaccinés. Les employés travaillant dans des bureaux contrôlés par badge (pas dans des magasins de vente au détail) peuvent demander à travailler à distance en fonction de leur rôle et de leur situation.

Icertis : Les bureaux sont ouverts avec une capacité de 10 à 30 %, sinon les employés sont autorisés à être entièrement à distance. Il donnera aux employés un préavis d’au moins huit semaines pour retourner dans leur ville d’emploi lors de la transition vers un modèle de travail hybride.

Renvoi : Le travail à distance est autorisé jusqu’en avril 2022.