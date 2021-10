Suivi du kharif : au fur et à mesure que les récoltes commencent à arriver, la plupart des prix des mandi sont inférieurs aux MSP, ce qui peut affecter la demande rurale

Après avoir fortement augmenté les MSP de l’ordre de 4 à 52 %, sur un an pour tenir la promesse de 50 % de profit pour les agriculteurs par rapport aux coûts de production pendant Kharif 2018, le Centre a eu recours à des augmentations modérées les années suivantes pour réduire la facture des subventions alimentaires. .

Par Prabhudatta Mishra

Les prix Mandi de huit des dix principales cultures semées par la mousson sont actuellement inférieurs à leurs taux de référence dans les principaux États producteurs. Cela peut aider le gouvernement à contrôler les prix des denrées alimentaires même si cela menace de frapper la demande rurale.

Les prix moyens étaient d’environ 4 à 34 % inférieurs à ceux des MSP dans le cas du paddy, du jowar, du bajra, du maïs, du moong, de l’urad, du tur et de l’arachide du 1er au 22 octobre, selon les données d’Agmarknet. Seuls les prix du soja et du coton étaient plus élevés – de 16 % et 20 % respectivement. Les prix mandi de 8 cultures kharif (sur 10 cultures principales) étaient de 4 à 37% inférieurs aux MSP en octobre 2020.

L’une des principales exigences des agriculteurs agités est la garantie légale du mécanisme de prix de soutien minimum (MSP). Le gouvernement Modi a intensifié l’approvisionnement MSP de paddy et de blé l’année dernière, pour pacifier les agriculteurs.

Le Centre a toutefois élagué l’objectif d’achat de paddy pour l’année en cours à 50 millions de tonnes (en termes de riz), contre des achats réels de plus de 60 millions de tonnes (MT) au cours de la campagne de commercialisation 2020-21 (octobre-septembre), qui était un niveau record et près de la moitié de la production totale de céréales de l’année. Les achats de blé pour le Central Pool représentaient également environ 40 % de la production de 109,5 MT de la dernière campagne.

En revanche, sur 61,8 MT d’oléagineux et de légumineuses produites au cours de la campagne agricole 2020-21, les marchés publics n’étaient que de 2 %.

Une teneur en humidité plus élevée dans les cultures due à des pluies de mousson indûment prolongées a eu un impact sur les prix du marché dans de nombreux endroits, ont déclaré les commerçants. Même si la saison de récolte du kharif a commencé à partir du 1er octobre, la mousson du sud-ouest est active dans de nombreux États et ne devrait se retirer de l’ensemble du pays que le 26 octobre contre le 15 octobre normal. En fait, le retrait de la mousson a commencé à partir du 6 octobre. de la région nord-ouest, contre d’habitude le 17 septembre.

Après avoir fortement augmenté les MSP de l’ordre de 4 à 52 %, sur un an pour tenir la promesse de 50 % de profit pour les agriculteurs par rapport aux coûts de production pendant Kharif 2018, le Centre a eu recours à des augmentations modérées les années suivantes pour réduire la facture des subventions alimentaires. . La hausse des MSP a été de 1 à 7 %, sur un an pendant le kharif et de 2 à 9 % pour la campagne rabi de la campagne 2021-22 (juillet-juin).

Bien que le Centre ait lancé en 2018 PM-AASHA, un programme de soutien des prix, il n’a pas donné beaucoup de résultats en termes d’assurance de prix rémunérateurs pour les agriculteurs comme envisagé lors de la fixation de la formule MSP. Comme un mécanisme d’approvisionnement solide pour les légumineuses, les graines oléagineuses et les céréales secondaires est absent dans la plupart des États, la tendance initiale des prix des mandi indique une répétition de la même situation cette année également. À moins que le mécanisme d’approvisionnement ne s’améliore, les bas prix du marché pourraient affecter les revenus des agriculteurs, ont déclaré les experts.

D’un autre côté, la focalisation continue sur l’approvisionnement en blé et paddy a conduit à des stocks énormes avec le pool central. La Commission des coûts et des prix agricoles (CACP) a souligné dans un récent rapport que le gouvernement est devenu le plus gros acheteur de céréales vivrières et a exclu le secteur privé du marché après une augmentation de la production.

« Même si l’approvisionnement en paddy a atteint la moitié de la production, il (le gouvernement) n’a lamentablement pas réussi à augmenter les prix à la production, car de nombreux États ont signalé des taux de mandi inférieurs de 10 à 20% au MSP ce mois-ci », a déclaré un ancien secrétaire à l’agriculture du Maharashtra.