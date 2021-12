Suivre les DAO Jones

« La crypto en elle-même représente l’accès. Il représente la liberté. Il représente l’inclusion et la justice sociale numérique.

L’animateur « On Purpose » Tyrone Ross revient de vacances de Thanksgiving pour présenter le paysage macro de l’industrie des conseillers enregistrés (RA). Alors que l’industrie émergente de la cryptographie continue d’accroître sa pertinence pour les clients, les conseillers doivent être à jour sur des sujets tels que les organisations autonomes décentralisées (DAO), le métaverse, le Web 3, la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) .

Une technologie émergente en particulier a le potentiel de transformer l’ensemble de l’industrie de la RA. Les DAO présentent une nouvelle opportunité pour les groupes de se réunir et d’exercer leur pouvoir combiné pour le bien mondial. Ross souligne que les conseillers qui commencent à apprendre maintenant seront prêts à adopter « une industrie qui va se précipiter dans les nouvelles idées, la créativité, la génération de richesse, l’inclusion financière, la diversité et l’inclusion ».

